La sala capitular de la Catedral de Oviedo, “fue el Niemeyer de finales del siglo XIII”
El historiador y arqueólogo Iván Muñiz destaca el origen anglonormando del “mayor ejemplo de fortificación de esa etapa, no solo de Asturias sino de España”
La sala capitular de la Catedral de Oviedo “es la mayor arquitectura fortificada de la Asturias medieval y de las que se conservan de finales del siglo XIII en todo el país, fue obra de vanguardia, “el Niemeyer de su época” y es, por tanto, una joya excepcional del patrimonio diocesano, asturiano y español”. Es la conclusión del estudio arqueológico realizado por el historiador y arqueólogo Iván Muñiz, presentado esta tarde junto al deán de la Catedral, Benito Gallego, el canónigo archivero, Juan José Tuñón y la arqueóloga y directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo.
Las mayores aportaciones del estudio presentad por Iván Muñiz se centran en la contextualización histórica de momento en que se decide la construcción de la sala capitula, en el periodo de entre siglos del XIII al XIV. “Se suele hablar del reino de Asturias o de la Catedral de Oviedo en un contexto local, pero Asturias era un centro de poder, que no vivía ajeno a lo que pasaba en el resto de Europa, con grandes tensiones entre los poderes civil y religioso”, argumentó Muñiz. En aquella época, el obispo de Oviedo era Fredolo, “de origen francés, que había sido capellán del Papa”, detalló el historiador y arqueólogo que puso el foco con las grandes similitudes y parecidos que guarda la estructura de la sala capitular con otras construcciones fortificados y “torres del homenaje” de origen anglonormando como el castillo de Dover. Según Muñiz, el estilo Plantagenet asociado con la bóveda de la sala capitular también se aprecia en la arquitectura fortificada que originalmente caracterizó este espacio del conjunto catedralicio “ya que el rosetón y las ventanas se abrieron posteriormente”.
El deán Benito Gallego y el canónigo archivero de la Catedral, Juan José Tuñón, afirmaron que el Cabildo de Oviedo siempre tiene “las puertas abiertas a las explicaciones, estudios o relecturas que hacen los investigadores sobre la Catedral”.
