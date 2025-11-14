Canteli desliza que el Rector está dispuesto a trasladar Ciencias a Minas para facilitar la reunificación judicial de Oviedo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aprovechó este viernes su participación en el acto inaugural de la Fiesta del Comercio para avanzar un posible giro en el proyecto de reorganización de las sedes judiciales de la ciudad: según afirmó, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, estaría ahora dispuesto a estudiar el traslado de la Facultad de Ciencias a la antigua Escuela de Minas, en Llamaquique, para dejar espacio a los nuevos juzgados en los alrededores del actual Palacio de la Justicia.

Canteli admitió que esa posibilidad no le ha sido comunicada directamente por Villaverde, sino que le ha llegado a través de terceros, pero recordó que fue una de las propuestas iniciales planteadas para facilitar la reunificación judicial, pero que el Rectorado decidió finalmente destinar el histórico edificio de Minas a usos administrativos. Sin embargo, y a raíz del reciente posicionamiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, el regidor señaló que Villaverde “parece admitir” la posibilidad de reactivar ese plan.

Según Canteli, ubicar Ciencias en Minas permitiría “resolver dos problemas a la vez”: dotar a la facultad de una nueva sede y liberar el espacio necesario para la instalación de los juzgados en Llamaquique, una ubicación largamente defendida por el Ayuntamiento. El alcalde insistió en que respaldará “cualquier solución” que evite convertir la Escuela de Minas en un simple edificio de despachos y que contribuya a desbloquear una infraestructura considerada estratégica.

El regidor mostró su apoyo a la propuesta del presidente del TSJA y animó a “hacerlo ya”, advirtiendo de que la ciudad no puede seguir perdiendo tiempo en un asunto que acumula años de retraso. “Si es así, lo apoyo perfectamente”, aseguró respecto al eventual cambio de postura del Rectorado.

El anuncio se produjo en un acto centrado en el impulso al comercio local, donde Canteli destacó la buena acogida de los bonos de consumo municipal. No obstante, la atención informativa se desvió hacia el frente judicial-universitario, un debate que podría reactivarse si finalmente la Universidad abre la puerta a mover Ciencias a la antigua Escuela de Minas.

En relación a la Fiesta del Comercio, el regidor aseguró que es una iniciativa municipal que “está moviendo consumo muy significativo” en los establecimientos locales. El regidor señaló que los bonos comerciales puestos a disposición del público —3.000 en total, por valor de 30 euros cada uno— “se agotaron en diez minutos”, un indicador que, aseguró, confirma la buena respuesta ciudadana y el dinamismo del sector. Tambié recalcó que el Ayuntamiento seguirá apoyando al comercio “a muerte”, subrayando que estas campañas permiten aumentar el consumo y “suponen un coste asumible para fomentar la actividad económica en Oviedo”.

Retrasos en el HUCA antiguo: “No depende del Ayuntamiento”

Sobre los retrasos en las obras del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el alcalde remarcó que la responsabilidad recae en el Principado. Aseguró que, cuando el Gobierno autonómico requiere colaboración municipal, el Ayuntamiento responde con rapidez, pero denunció que la paralización actual —tras adjudicarse el derribo por 4 millones de euros— ha sido “promovida por ellos” sin explicaciones claras.

Canteli señaló que la situación “estará judicializada” y lamentó que los edificios hayan quedado desvalijados, lo que complica su recuperación. Hasta que no se complete el derribo, advirtió, no podrá ejecutarse la urbanización prevista.

Preocupación por la sequía y llamada a la prudencia en el uso del agua

Preguntado por la situación de los embalses y la falta de lluvias, el alcalde admitió una “preocupación compartida” ante un otoño excepcionalmente seco. Aunque no hay restricciones de agua por el momento, Canteli pidió “sentido común” y moderación en el consumo. Lamentó que, mientras en otras zonas de España se han registrado lluvias abundantes, en Asturias “no ha caído ni una gota”, pese a estar ya a las puertas de diciembre. Confió en que la situación mejore a corto plazo.