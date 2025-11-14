El concurso de dibujos del Desarme ya tiene ganadores: estos son los tres niños premiados

El jurado no lo tuvo nada fácil. La patronal de hostelería Otea recibió 306 dibujos durante el concurso organizado con motivo del Desarme, las jornadas que acaban de ser declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional. El nivel fue altísimo. En las imágenes predominaron los garbanzos y, este viernes, fue la entrega de los galardones en la sala de Cámara del Auditorio.

Los participantes pertenecen a los colegios de Fomento Los Robles-Peñamayor, Maestro Jaime Borrás, San Ignacio, Fozaneli, Ventanielles y Villafría y los galardones fueron divididos en tres categorías. La ganadora entre los estudiantes de primero y segundo de Primaria fue Sofía Díaz García, en tercero y cuarto se alzó con la victoria Nicolás Martínez Díaz y en quinto y sexto, Álvaro Lorenzo Fernández.

Entre los presentes estuvo el presidente de Hostelería de España y de Otea, José Luis Álvarez Almeida, quien resaltó que los niños han sido pequeños «cronistas» con sus dibujos y les animó a pensar ya en el diseño del año que viene. También acudió el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, y todos los participantes recibieron un diploma así como una gran bolsa de chucherías y el cofrade mayor de la entidad gastronómica, Miguel Ángel de Dios. Aquellos participantes que no pudieron acudir al Auditorio, pueden recoge el diploma en la sede de Otea ubicada en la calle Alonso Quintanilla