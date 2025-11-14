Éxito de ventas y de participación en la fiesta del comercio más europea de Oviedo

Las tiendas de Oviedo vivieron este viernes una de las jornadas más participativas del otoño con la celebración, con gran éxito, de la cuarta edición de la Fiesta del Comercio. La cita convirtió el centro urbano en un gran escaparate de actividades, música, deporte y promociones especiales. Los comerciantes se volcaron y el público respondió con afluencias masivas desde primera hora de la mañana, en un ambiente marcado por la ilusión del sector y por la proyección cultural de una ciudad que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. «Oviedo es un paraíso de las tiendas», comentó Menchu Rodríguez, una vecina que se sumó a la fiesta comprando en varias tiendas del entorno del Fontán por la mañana.

La arrancó con el primer medidor de éxito: los 3.000 bonos comerciales de diez euros —hasta tres por persona— puestos a disposición desde la web municipal «se agotaron en diez minutos». Así lo destacó el alcalde, Alfredo Canteli, durante la presentación del evento celebrada al mediodía en la plaza del Ayuntamniento, donde subrayó, acompañado por la concejala de Economía, Leticia González, que la campaña «está moviendo un consumo muy significativo y demuestra una respuesta ciudadana extraordinaria». El regidor insistió en que el Ayuntamiento seguirá apoyando al comercio «a muerte» porque este tipo de iniciativas «suponen un coste asumible para fomentar la actividad económica en Oviedo y ayudan a mantener vivo el tejido comercial que da identidad a nuestros barrios».

En la celebración se volcaron 101 comercios como embajadores de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. Cada establecimiento recibió una pegatina oficial para colocar en sus escaparates, al estilo de las que reparte cada año la Fundación Princesa con motivo de sus premios. «Oviedo se merece ser capital de todo», comentó María Isabel López mientras presenciaba un desfile organizado por Lencerias Berta en Palacio Valdés.

Desde las diez de la mañana, los establecimientos adheridos —que crecieron desde los 74 del año pasado hasta los 101 actuales— comenzaron a ofrecer descuentos, degustaciones, sorteos y demostraciones especiales. Los comercios registraron un flujo constante de visitantes, animados por las promociones y por un programa de actividades que se desplegó en múltiples puntos del casco urbano.

El público infantil fue uno de los grandes protagonistas. Hubo cuentacuentos en la plaza Daoiz y Velarde, talleres creativos en Alfonso III y en Independencia, globoflexia junto a San Juan el Real y animación glitter en Gil de Jaz. Los pasacalles, con coches clásicos y grupos de animación como «Los Gascones» o «Bebés Gigantes», dibujaron la estampa festiva.

La oferta deportiva, enmarcada además en la designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026, sumó una carrera popular de cinco kilómetros con salida en Trascorrales, una sesión de pilates en el Campo de San Francisco y una demostración de bádminton en el Bombé.

En el plano cultural y musical, hubo conciertos de Escala Lab en la Catedral, Elizabeth Ndaw Díaz en la Escandalera y «Doctor Zinc» en el Paseo de la Constitución. El piano de Árevalo volvió a convertirse en uno de los elementos más fotografiados de la jornada, instalado en la calle Pelayo para que cualquiera pudiera tocarlo. También hubo photocalls junto a las estatuas de Tino Casal y Woody Allen.

El Ayuntamiento considera que esta edición confirma el camino iniciado hace cuatro años: un modelo de dinamización comercial «que crece, funciona y genera consumo real». Los comerciantes coinciden. “Se notó muchísimo movimiento, vino mucha gente nueva y las ventas fueron muy buenas», señalaban varios tenderos. n