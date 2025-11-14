Fallece un perro durante un incendio forestal ocurrido en la zona rural de Oviedo

Un perro fallecido. Este es el resultado del fuego que tuvo lugar la pasada noche en la localidad ovetense de Limanes. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibieron el aviso de que se estaba produciendo un incendio forestal y las llamas se podían observar a varios metros de distancia. Eran las 0.19 horas De inmediato, los funcionarios se desplazaron hasta el lugar de los hechos y las llamas estaban devorando una caseta de aperos y el matorral que había alrededor.

Los camiones de Bomberos en el lugar. / Bomberos Oviedo

La construcción quedó arrasada y los bomberos consiguieron apagar el fuego antes de que afectase a más monte. De igual forma, y según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, los funcionarios realizaron una inspección de la zona. En este momento, se encontraron al animal y ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. De forma paralela, dieron aviso al inquilino de la finca para explicarle lo que había ocurrido.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron los agentes de la Policía Local.