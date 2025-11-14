Las fechas para el fin de la construcción del nuevo centro social de Ventanielles y su inauguración: "Vamos en plazo"

"Las obras van en plazo". La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, visitó en la mañana de este viernes los trabajos de ampliación del centro social de Ventanielles. Una inversión de 6,9 millones de euros que ejecuta el Ayuntamiento y que ha recibido una ayuda de 2 millones por parte del Principado para la parte del centro social y que ocupará una superficie de 284,33 metros cuadrados.

Los tiempos de ejecución de los trabajos son ajustados y se han visto retrasados un mes tras encontrar los operarios un colector que no se preveía en el proyecto. Sin embargo, las administraciones esperan que esta fase concluya en el primer trimestre de 2026 cumpliendo así las exigencias de la Unión Europea. "Este es un proyecto ambicioso, que merece mucho la pena porque está pensado para ciudadanos de todas las edades. Desde los niños hasta los mayores y las personas ciudadoras", subrayó la consejera después de escuchar de boca del segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, todos los planes.

La zona de trabajos en Ventanielles. / Rosalía Agudín

Esta es una de las inversiones más altas que tiene el Ayuntamiento ahora mismo en marcha y se divide en varias fases. En esta primera, se ejecutará la mayor parte del centro social así como la unidad de trabajo social, la biblioteca y el espacio para coworking. Las obras se ejecutarán hasta marzo y la inauguración se prevé en junio tras haber dotado de mobiliario todas las instalaciones.

De forma paralela, los trabajadores de la UTE formada por Sardalla Española –con sede en Colloto– y Construcciones Serrot –Málaga– continuarán trabajando enla conclusión del centro social y, por último, se ejecutará la zona de empleo. El Ayuntamiento prevé que los trabajos finalicen en 2027. También, detalló Cuesta, se reordenará la plaza. La pista polideportiva estará pegada a la zona de juegos infantiles y en la parte más quedada al centro social, se colocarán árboles y bancos.

Un ambicioso proyecto que, además, se adaptará al nuevo modelo CuidAs puesto en marcha por el Principado. "El centro social será un lugar de encuentro donde las personas podrán socializar y realizar actividades en las que trabajen la fragilidad". El objetivo final , detalló Del Arco, es realizar un "recurso versátil" en la que se incluyan zonas donde se puedan relacionar los ovetenses de distintas edades. Para ello, los espacios estarán adaptados a todas las necesidades y el aforo se espera de 58 personas. "A lo mejor, encontramos la fórmula para aumentar este dato porque, tal y como explica el concejal Cuesta, este va a ser un centro social abierto a la cocomunidad