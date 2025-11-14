El mercado de la vivienda no encuentra techo: Oviedo lidera las ventas de pisos de segunda mano
La capital asturiana marca su propio récord de transacciones inmobiliarias hasta junio
Oviedo lidera la venta de viviendas de segunda mano en Asturias. Así lo indican las estadísticas realizadas por el ministerio de Transportes en las que detallan el número de transacciones inmobiliarias realizadas hasta junio en todos los concejos españoles. La capital llegó a mitad de año con 1.766 operaciones, de las que 868 fueron durante el primer trimestre del año y 898 durante el segundo. Además, nunca antes había habido tantas firmas en las notarías para cambiar de manos una casa en el municipio. Oviedo acaba de marcar su propio récord desde el año 2004, momento en el que el Ejecutivo nacional comenzó a contabilizar las comercializaciones de pisos y casas que se hacen a lo largo de la geografía española.
Por partes. La capital volvió a superar a Gijón en la venta de viviendas de segunda mano. La ciudad más populosa de Asturias cerró los seis primeros meses del año con 1.672 transacciones inmobiliarias. De ellas, 833 se hicieron en el primer trimestre y 839 en el segundo. Números inferiores a los registrados por la capital. En concreto, Oviedo cerró marzo con 35 operaciones más que Gijón y llegó a junio con 59 firmas más. En tercera posición quedó Avilés con 689 comercializaciones hasta junio seguida de Langreo (522), Mieres (506), Siero (415), San Martín del Rey Aurelio (201), Llanes (194), Aller (180) y Villaviciosa (153).
Además, superaron el centenar de operaciones: Castrillón (128), Corvera de Asturias (115), Gozón (105), Grado (106), Lena (107) y Laviana (104). Por su parte, los municipios de Amieva (4), Illas (4), Santa Eulalia de Oscos (4), Onís (3), Villayón (3), Grandas de Salime (2), San Martín de Oscos (2), Taramundi (2), Villanueva de Oscos (2), Yernes y Tameza (2), Illano (0) y Pesoz(0) son los que menos ventas tuvieron.
No solo Oviedo lidera las estadísticas regionales. También, bate sus propios récords. El concejo nunca vendió tantas casas de segunda mano como hasta ahora, ni siquiera en los momentos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. La capital asturiana, por ejemplo, llegó a junio de 2008 con 1.233 transacciones inmobiliarias de segunda mano. Un año antes, y también durante los dos primeros trimestres del año, hubo 1.414 y en 2005, 1.320. Es por ello que si se mantienen los datos durante los dos últimos trimestres de 2025, Oviedo marcará un nuevo tope anual añadiendo un dato más positivo al crecimiento que ha registrado desde 2023 cuando hubo 2.683 comercializaciones. La cifra creció en 2024 hasta las 3.412 y previamente ha habido aumentos desde 2020, año de la pandemia. 2021 cerró con 2.517 ventas, 2021 con 2.517 y 2022 con 2.791. Datos que contrastan con los de Gijón que registró 1.639 transacciones a 31 de diciembre de 204, en 2021 la cifra se quedó en 1,339, en 2022 (1.443) y en 2021 (1.249). n
