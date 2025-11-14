Oviedo tiene en marcha un centenar de expedientes abiertos para realizar derribos de viviendas en estado de ruina: estos son los barrios en los que se actúa

Oviedo tiene en marcha un centenar de expedientes para demoler viviendas en estado de ruina a lo largo de la geografía carbayona. Así lo explicó este viernes el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, durante una visita que hizo a las obras de ampliación del centro social de Ventanielles. Muy cerca de allí, y a principios de mes, se procedió a la demolición de una vivienda en El Rayo-Mercadín dando así respuesta a las demandas de los vecinos de la zona que llevan tiempo denunciando el mal estado de conservación de muchas viviendas y que han sido okupadas.

A esta situación se suma que hace un mes apareció en un edificio abandonado, el cuerpo sin vida de un joven de 22 años por culpa de una sobredosis. "Esta edificiación ya tiene proyecto de derribo y la empresa está dispuesta a llevarlo a término. Estamos pendientes del retirado del cableado, que no es propiedad del Ayuntamiento, y del resto de expendientes, para la ejecución de los trabajos".

Almacenes Industriales

También se ejecutarán varias demoliciones en Almacenes Industriales cumpliendo así con las peticiones de los vecinos a los que les gustaría que los procesos fuesen más rápidos. Sin embargo, Cuesta explicó que estos trámites administrativos son "muy complejos" y "hay que hacerlos bien para evitar que haya impugnaciones judiciales que retrasen todos los planes". "Muchos de los expedientes están a punto de concluirse con órdenes de ejecución al haberse presentado ya los proyectos de demolición y obtener el visto bueno del Ayuntamiento. Tan solo están pendienes de algún pequeño detalle".

De esta forma, el PP está dando cumplimiento al compromiso adquirido por Alfredo Canteli en las elecciones municipales de 2023, que ganó con mayoría absoluta. "Hemos creado en tiempo récord una oficina de rehabilitación con cinco personas que, inmediatamente, comenzaron a gestionar los expedientes y ahora se están viendo los resultados". Del centenar de expedientes, el 75% corresponden a el Rayo-Mercadín y Almacenes Industriales y el 25% restantes a otros puntos de Oviedo.