La sala Borrón junta hoy al sector del arte con los nuevos creadores

El Instituto Asturiano de la Juventud ha convocado hoy por la mañana un desayuno de trabajo en la sala Borrón con profesionales del sector del arte procedentes de diferentes instituciones y entidades tanto públicas como privadas para presentarles a la última promoción de creadores salidos del certamen de jóvenes creadores en su 35ª edición.

La nómina de artistas que hasta mediados de diciembre exponen su creaciones en Borrón (calle Calvo Sotelo, 5, en Oviedo), incluye a Raquel Lobo, Andrea Álvarez Fernández, Elise Florentino, Alejandro Fuertes, Jonás San Miguel Pilarte, Irene Trapote, Aida Valdés.

En este encuentro, organizado para acompañar a los creadores en su aterrizaje en el mundo del arte, podrán explicar sus creaciones y sus proyectos futuros a las principales galerías de la región. El encuentro también traerá a representantes de las principales instituciones museísticas dedicadas al sector de las artes visuales así como a algunos representantes del mundo del coleccionismo privado. El encuentro coincide con la celebración, también en Oviedo, en la plaza de Trascorrales, de la 15ª Feria ArteOviedo, que finaliza este domingo por la tarde.