La Semana Santa de Oviedo ya tiene pregonero: Martín Peláez abrirá los actos de la Junta de Hermandades y Cofradías
El acto tendrá lugar en la iglesia de los Dominicos en una fecha aún por concretar
El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, será el pregonero de la Semana Santa de 2026. Así lo informó, este viernes, la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Oviedo cuyos miembros destacaron que «aprovecha las más diversas ocasiones para recalcar su profunda de fe».
«Además, desde que accedió al cargo, no ha dejado de mostrar un gran afecto por la ciudad que le acoge así como por sus tradiciones. El ser presidente del Real Oviedo le vincula, de igual modo, con una capital que ha apoyado de manera inquebrantable a su club».
El pregón tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santo Domingo (Dominicos), sede de la decana de las cofradías penitenciales de Oviedo y será previsiblemente durante el mes de marzo en una fecha aún por concretar. Pelaéz recibió este encargo y su respuesta fue «rápida y entusiasta de aceptación», concluyó la entidad liderada por Carlos González. n
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista
- Así será el encendido de las luces con el que Oviedo dará la bienvenida a la Navidad el próximo 28 de noviembre
- Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días