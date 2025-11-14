La Semana Santa de Oviedo ya tiene pregonero: Martín Peláez abrirá los actos de la Junta de Hermandades y Cofradías

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, será el pregonero de la Semana Santa de 2026. Así lo informó, este viernes, la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Oviedo cuyos miembros destacaron que «aprovecha las más diversas ocasiones para recalcar su profunda de fe».

«Además, desde que accedió al cargo, no ha dejado de mostrar un gran afecto por la ciudad que le acoge así como por sus tradiciones. El ser presidente del Real Oviedo le vincula, de igual modo, con una capital que ha apoyado de manera inquebrantable a su club».

El pregón tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santo Domingo (Dominicos), sede de la decana de las cofradías penitenciales de Oviedo y será previsiblemente durante el mes de marzo en una fecha aún por concretar. Pelaéz recibió este encargo y su respuesta fue «rápida y entusiasta de aceptación», concluyó la entidad liderada por Carlos González. n