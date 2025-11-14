Vox exige una actuación "inmediata" del PP ante el "deterioro generalizado" del municipio de Oviedo
"Lo que debería ser una política básica de cualquier ayuntamiento se ha convertido en un problema generalizado que afecta a la seguridad, la accesibilidad y a la imagen de Oviedo", apunta Sonsoles Peralta
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció el "grave deterioro" y la "falta de mantenimiento" que sufre el municipio. No hacen excepciones, remarcan que esta situación se extiende por el núcleo urbano y por las zonas rurales, incluso en los puntos más emblemáticos de la ciudad. "Lo que debería ser una política básica de cualquier ayuntamiento se ha convertido en un problema generalizado que afecta a la seguridad, la accesibilidad y a la imagen de Oviedo", señaló Sonsoles Peralta, portavoz municipal de Vox.
El grupo conservador hace especial hincapié en zonas como Rayo-Mercadín, La Manjoya o la Florida. Aseguran que la situación en estos puntos "incumple claramente el contrato de mantenimiento del viario" y señalan los problemas que origina para la vecindad. "Los vecinos conviven a diario con baches, hundimientos, basura acumulada y maleza sin controlar. El Ayuntamiento no está haciendo cumplir la Ordenanza de Limpieza, ni ejerciendo su obligación de intervenir subsidiariamente cuando los propietarios no mantienen sus fincas en condiciones adecuadas", apuntó Peralta.
No dejan pasar tampoco el "deterioro visible" de algunas zonas del Campo San Francisco, como el Paseo de los Curas y los parterres próximos a Santa Susana. “Existe un patrón claro: el equipo de gobierno del Partido Popular ha convertido el mantenimiento urbano en una política residual, pese a disponer de contratos en vigor y recursos suficientes. Se anuncian grandes proyectos mientras se descuida lo esencial”, dijo Peralta.
Vox exige al equipo de gobierno municipal, con Alfredo Canteli a la cabeza, que actúe de inmediato para atajar y mejorar esta situación. "Oviedo no necesita más anuncios; necesita gestión real y respeto por quienes viven y caminan cada día por nuestra ciudad", concluyó Peralta.
