Aurora Beltrán y Nat Simons, un concierto "irrepetible" de rock

Dos voces rockeras y expresivas llegan a Asturias para conducir al público en una fantástica noche. Son dos caracteres puros tallados en los escenarios. Este sábado 15 en la sala Tribeca Live de Oviedo a las 20.00 horas recala la gira "Chicas fuertes", título de una canción de "Tahúres Zurdos", el grupo de Aurora Beltrán que protagoniza esta gira junto a Nat Simons.

Nat Simons, que tuvo una adolescencia muy rockera explica cómo surgió la admiración por Aurora Beltrán: "Venía de un entorno muy rockero y escuchaba muchos clásicos en casa de mis padres, uno de ellos era Patti Smith, y sonaba mucho en la radio la canción de Tahúres Zurdos ‘La noche es’, fue el primer impacto con Aurora Beltrán. Había otros referentes como las hermanas de ‘Dover’, pero ella lo fue como una mujer con guitarra y power. De adolescente picabas un poco de todo, luego me adentré más. Flipaba con todo lo relacionado con ‘Tahúres’".

En "7 vidas y una más", el último disco en directo de Nat Simons, Aurora Beltrán afirmaba sobre su compañera de gira que había que apoyar lo bueno y nuevo, algo no muy frecuente hoy en día. Aurora Beltrán lo argumenta así: "Hay una oleada de cosas desechables y facilonas de escuchar, que no se asimilen mucho, no vaya a ser que tengamos que usar mucha materia gris. Se tiende a un tipo de cultura corta, efímera y rápida. No vaya a ser que tengamos que usar mucho la cabeza. Me reitero: las cosas importantes hay que apoyarlas, por supuesto".

Vienen de dos generaciones distintas, algo que a Nat Simons le parece "muy bonito": "Nos apoyamos la una a la otra; tengo mucho respeto a los que vinieron antes y nos abrieron camino, en este país a veces sólo se valora el talento juvenil. Ella reivindica una figura joven y rockera. A mí me ha dicho muchas veces que le ha emocionado conocerme y que haya cogido el relevo en el rock. Hay un respeto y apoyo mutuo. Creo que esto la gente lo va a valorar bastante". Dos mujeres supervivientes y rockeras, ya que para Aurora Beltrán "el rock siempre ha sido muy machista": "Las que están en su peor momento son las mujeres porque siempre se les ha exigido mucho, también en el rock. Cuando somos buenas somos mejores, cuando somos malas, también. No tenemos que ser rarezas, sino normalizadas y no algo pintoresco. Cuando en televisión quieren vender algo siempre utilizan el rock, canciones de Bowie o de otros artistas punteros, que parecen ser muy distintas con respecto al tipo de música que se escucha ahora. Pero para vender sirven muy bien".

Nat Simons ha lanzado dos directos en las últimas fechas y valora así sus siguientes retos discográficos: "He sacado dos directos por separado que funcionan como uno sólo. El nuevo disco es de once temas inéditos en castellano, sin versiones. Está grabado con músicos brutales, un equipo que acompaña a gente muy importante en EE UU. Es un disco muy determinante en mi carrera, como fue el segundo, por el que aposté muchísimo. Va a funcionar porque marca una personalidad propia y madurez en canciones y letras".

Ante su llegada de este sábado a Oviedo, Aurora Beltrán confiesa que va "sin expectativas" pero con el deseo de que el público responda: "¡Por favor, id! Es una rareza ver a dos mujeres encima de un escenario haciéndolo de puta madre. Se van a perder algo si no van". Nat Simons argumenta que Oviedo es una ciudad que le "encanta". "Es un concierto único y exclusivo, que no se va a volver a repetir y pido a la gente que vaya porque estará también Laura Solla a la guitarra, toda una guitar hero, con una banda bestial y Mariana Pérez, batería excepcional. Será muy especial".