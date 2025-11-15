Canteli participa en el aniversario de una residencia de mayores de la zona rural de Oviedo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, participó en el octavo aniversario del centro de mayores residencial San Esteban, en Sograndio, donde compartió una jornada con sus 25 internos y su director, René Rúa en la que hubo una misa oficiada por el párroco de la localidad, un amagüestu, una actuación del grupo de baile y gaita «Cuélebre», así como un vino español en el que pudieron degustar chosco de Tineo. El regidor aprovechó para conocer de primera mano las mejoras acometidas recientemente en el centro por sus propietarios.