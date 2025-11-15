Daniel Castro, director de la película "El profesor": "Oviedo es una ciudad muy clásica y elegante que me encantó para rodar"

Sin tregua, en medio de un equipo de decenas de personas y con el hall del Calatrava convertido en una terminal de aeropuerto, Daniel Castro recibe a LA NUEVA ESPAÑA el último día de rodaje en Asturias de la película "El Profesor", que protagoniza el actor asturiano Javier Gutiérrez. El guionista y actor pamplonés culminó ayer cinco semanas de grabación en el Principado de su segunda producción como director, que presenta como "una comedia de autor" con la que espera conquistar al público adulto. A sus espaldas tiene una larga trayectoria como guionista en comedias como "Vota a Juan", "Cuerpo de élite", "Yakarta" u "Ocho apellidos marroquíes".

¿Qué balance hace del trabajo realizado en Asturias?

Muy bueno. Ha sido una gozada vivir un rodaje intenso, con horarios complicados y muchos madrugones. Hemos filmado en Avilés, Oviedo, Villaviciosa y en el aeropuerto de Ranón.

¿Le gustaron escenarios ovetenses como el Calatrava o la Universidad?

Nos han gustado mucho. Por ejemplo, el edificio histórico me ha encantado. Está muy bien y aporta realismo. También estuvimos en el Milán y los despachos y pasillos aportaron mucha autenticidad.

¿Por qué Oviedo?

La película trata de un profesor universitario y buscábamos lugares con un punto clásico y conservador. Oviedo me encantó. Es una ciudad de provincias con calidad de vida, elegancia y muy clásica. Nos ofrece un entorno que contrasta con la aventura que vive el protagonista cuando se enamora de una mujer latina por internet. Fue ideal.

¿Cuáles son sus expectativas para "El profesor"?

Espero que la historia atrape, sobre todo porque tenemos un actor protagonista como Javier Gutiérrez que está increíble. El público puede empatizar mucho con él. Es una historia muy cercana: hoy en día nos comunicamos por internet, por redes sociales, idealizamos lo que vemos en una pantalla y perdemos contacto con nuestro entorno real. La película habla un poco de eso.

¿De cuánta gente consta el equipo que dirige?

Es una cifra variable según las escenas. Ha habido días con más de cien figurantes. El equipo técnico lo componen entre 50 y 60 personas y a eso hay que sumar empresas locales de catering o servicios técnicos.

¿A qué cree que se debe el auge de Asturias como escenario de rodajes de cine?

Es muy bonita y estéticamente funciona muy bien. En nuestro caso, el Calatrava nos sirvió de maravilla para recrear un aeropuerto. Además, rodar fuera de Madrid siempre se agradece: las grandes ciudades están muy saturadas y los vecinos están hartos de cortes de tráfico, mientras que aquí somos recibidos con los brazos abiertos y los costes son más bajos.

¿Había trabajado antes en el Principado?

Solo había venido de turismo y participé una vez en un grupo de la Semana Negra de Gijón, pero trabajar, trabajar, nunca. Me he sentido muy a gusto. He comido bien y aprovechado el poco tiempo libre para hacer turismo. Oviedo es una ciudad muy cómoda.

¿Tiene un público objetivo con esta película?

Va dirigida a un público general, aunque más bien adulto. No es una comedia familiar, es más bien para un tipo de público mayor de edad que está yendo mucho al cine español y creemos que les puede gustar mucho.

¿En qué género encasilla esta producción?

No es una comedia de fórmula. Tiene elementos de comedia de autor, con un tono más trágico y realista. No buscamos que cada frase sea un chiste , ni que cada escena sea una carcajada. Queremos que el espectador se identifique con la historia.

¿Está cómodo de director?

Dirigir exige mucho y levantar una película lleva tiempo, pero gracias al productor asturiano Jaime Gona conseguimos contactos y llegamos hasta aquí.

¿Veremos mucha Asturias en la película?

Muchísima. Todo lo rodado en España ha sido en Asturias, aunque ahora iremos semana y media a Colombia. Nos vamos con todo el equipo de aquí y otros técnicos de dicho país. Seguro que merecerá la pena el resultado.