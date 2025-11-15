Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo

Agresión sexual en un local de copas de la calle San Antonio de Oviedo. Una mujer fue detenida en la noche de este viernes por tocar los pechos de forma libidinosa a una camarera, que se encontraba en la barra del establecimiento. La camarera reaccionó golpeando a la agresora, que comenzó a sangrar por un ojo.

La agresora salió del establecimiento y llamó a dos agentes de la Policía Local que pasaban en ese momento por la calle San Antonio. La mujer aseguró que la camarera la había golpeado. Cuando los agentes entraron en el local, se encontraron a la camarera llorando y les explicó lo que había ocurrido. Varios testigos ratificaron la versión de la camarera.

Los agentes procedieron a detener a la mujer que había manoseado a la camarera, en tanto que ésta acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia. Los agentes locales trasladaron a la detenida al Hospital para que se curase de la herida en el ojo y luego se la llevaron a la Comisaría, donde quedó bajo custodia de la Policía Nacional.

Mientras los agentes intervenían en el establecimiento, una amiga de la agresora sexual golpeó a uno de los policías locales, motivo por el que fue detenida por atentado a la autoridad y conducida a la Comisaría de la Policía Nacional. Una vez allí, admitió que se encontraba en el establecimiento con su hija menor de 14 años. La niña se escabulló del local en cuanto se produjo el incidente e hizo acto de presencia la Policía Local, sin que los agentes pudiesen localizarla posteriormente.