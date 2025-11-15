Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
Una amiga de la agresora sexual, arrestada a su vez por golpear a un policía, admite que estaba de juerga con su hija menor de 14 años
Agresión sexual en un local de copas de la calle San Antonio de Oviedo. Una mujer fue detenida en la noche de este viernes por tocar los pechos de forma libidinosa a una camarera, que se encontraba en la barra del establecimiento. La camarera reaccionó golpeando a la agresora, que comenzó a sangrar por un ojo.
La agresora salió del establecimiento y llamó a dos agentes de la Policía Local que pasaban en ese momento por la calle San Antonio. La mujer aseguró que la camarera la había golpeado. Cuando los agentes entraron en el local, se encontraron a la camarera llorando y les explicó lo que había ocurrido. Varios testigos ratificaron la versión de la camarera.
Los agentes procedieron a detener a la mujer que había manoseado a la camarera, en tanto que ésta acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia. Los agentes locales trasladaron a la detenida al Hospital para que se curase de la herida en el ojo y luego se la llevaron a la Comisaría, donde quedó bajo custodia de la Policía Nacional.
Mientras los agentes intervenían en el establecimiento, una amiga de la agresora sexual golpeó a uno de los policías locales, motivo por el que fue detenida por atentado a la autoridad y conducida a la Comisaría de la Policía Nacional. Una vez allí, admitió que se encontraba en el establecimiento con su hija menor de 14 años. La niña se escabulló del local en cuanto se produjo el incidente e hizo acto de presencia la Policía Local, sin que los agentes pudiesen localizarla posteriormente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista
- Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
- El barrio ovetense que amortigua el bache demográfico con la mayor proporción de extranjeros de toda Asturias
- El Principado empieza a saldar una deuda histórica con Oviedo: costará más de 2 millones y los trabajos han empezado en el parking de la estación de autobuses