El espacio del gran pulmón verde de Oviedo que el Ayuntamiento quiere reformar para darle nuevos usos

San Francisco de Asís viajó a España en peregrinación hace más de ocho siglos. En su camino, hizo una parada en Oviedo y la leyenda cuenta que quedó cautivado. Erigió una ermita que dio pie al convento de San Francisco y que se ubicó donde actualmente se encuentra el palacio que alberga la Junta General del Principado. A su vera se hizo una gran huerta que, en la actualidad, es el Campo de San Francisco. Borrar el pasado no es fácil y, así, se demostró durante las obras de construcción del estanque de Covadonga.

Los retrasos y las incidencias fueron continuas. Uno de los problemas con los que se encontraron los obreros fue el hallazgo de una alberca de piedra del manantial que se supone abastecía a los monjes. Finalmente, el 10 de junio de 1954, se procedió a la inauguración. La fecha no fue elegida al azar. Coincidió con el tercer aniversario del retorno de la imagen de la imagen de Covadonga a Asturias tras la guerra civil.

El uso que tiene, en la actualidad, el estanque es esporádico. Sirve para encuentros con autores durante el verano gracias a la programación organizada por el área de Bibliotecas del Ayuntamiento, pero el equipo de gobierno quiere darle nuevos usos. "No queremos dejarlo en el estado en el que está hoy", explica el concejal de Parques y Jardines, José Ramón Pando.

Su cartera acaba de encargar la redacción de una memoria de adecuación al arquitecto José Iván Tuñón García. El precio del contrato menor asciende a 2.988,70 euros y la consejería de Cultura deberá de dar el visto bueno al proyecto que, finalmente, se elija. El Campo de San Francisco fue catalogado como Jardín Histórico el 16 de febrero de 2016 y sus magníficos paseos así como todos los elementos de su interior están incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.

Esta no es la primera vez que se habla de darle vida. Los integrantes de la asociación Oviedo Reconquista propusieron hace siete años su reconversión en “un pequeño anfiteatro” para el desarrollo de actividades culturales y de entretenimiento para niños y para personas de todas las edades. Su objetivo pasaba por la colocación de unas gradas.