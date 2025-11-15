Gran entrada en el Auditorio de Oviedo para recordar a dos tunos históricos y ayudar a El Sueño de Carmen

Este sábado, el Auditorio volvió a llenarse para acoger el II Memorial organizado por la Asociación de Tunos Veteranos de la Universidad de Oviedo, la conocida «Cuarentuna», en un acto benéfico que, en esta edición, se volcó con la Asociación El Sueño de Carmen.

Con numerosas butacas ocupadas, la música de plectro, las capas negras y el sonido de las bandurrias se mezclaron con un ambiente de emoción contenida y solidaridad palpable. La gala reunió sobre el escenario no solo a la Cuarentuna ovetense, sino también a «Cum Laude», «Nostalgia» y el Coro del Colegio de Abogados, que se fueron sucediendo en un repertorio lleno de guiños a la tradición universitaria y con momentos de homenaje especialmente sentidos.

El recuerdo a Gelo y Toté, dos integrantes del grupo fallecidos recientemente a causa del cáncer, ocupó uno de los instantes más intensos de la noche, seguido de un largo aplauso por parte del público. Pero el corazón del memorial estuvo en Carmen, la niña ovetense de 14 años afectada por la enfermedad ultrarrara BEPAN. Su madre, Luisa Fernández, agradeció el apoyo recibido y recordó la necesidad urgente de impulsar investigación para frenar el avance de esta dolencia neurodegenerativa sin cura. La recaudación del evento, con entradas a diez euros, se destinará íntegramente a ese propósito.