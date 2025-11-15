IU mantiene que defenderá unas cuentas «más sociales» en sus negociaciones con el PP de Oviedo
Gaspar Llamazares defiende un modelo de servicios sociales «basado en la prevención, la intervención comunitaria y la cercanía, capaz de anticipar necesidades y fortalecer el tejido vecinal»
El grupo municipal de IU–Convocatoria por Oviedo reafirmó este sábado sus prioridades para la negociación presupuestaria con el equipo de gobierno del PP liderado por Alfredo Canteli: reforzar las políticas sociales y avanzar en la creación de una red de centros integrados de en los distintos barrios.
El portavoz, Gaspar Llamazares, defendió un modelo de servicios sociales «basado en la prevención, la intervención comunitaria y la cercanía, capaz de anticipar necesidades y fortalecer el tejido vecinal». Subrayó la importancia de impulsar los centros integrados de Ventanielles, el Calatrava, La Corredoria y La Florida como infraestructuras claves para un Oviedo «más cohesionado». IU anunció que continuará las conversaciones para «unos presupuestos centrados en la justicia social y la descentralización». n
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista
- Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
- El barrio ovetense que amortigua el bache demográfico con la mayor proporción de extranjeros de toda Asturias