IU mantiene que defenderá unas cuentas «más sociales» en sus negociaciones con el PP de Oviedo

El grupo municipal de IU–Convocatoria por Oviedo reafirmó este sábado sus prioridades para la negociación presupuestaria con el equipo de gobierno del PP liderado por Alfredo Canteli: reforzar las políticas sociales y avanzar en la creación de una red de centros integrados de en los distintos barrios.

El portavoz, Gaspar Llamazares, defendió un modelo de servicios sociales «basado en la prevención, la intervención comunitaria y la cercanía, capaz de anticipar necesidades y fortalecer el tejido vecinal». Subrayó la importancia de impulsar los centros integrados de Ventanielles, el Calatrava, La Corredoria y La Florida como infraestructuras claves para un Oviedo «más cohesionado». IU anunció que continuará las conversaciones para «unos presupuestos centrados en la justicia social y la descentralización». n