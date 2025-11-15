La Misa Brevis triunfa en la Catedral de Oviedo
El recital organizado por La Castalia llenó la nave central
La Catedral de Oviedo acogió este sábado tras la misa de las siete de la tarde la interpretación de la Missa Brevis en sol menor, obra del compositor Teo Montero Rey. El concierto, organizado por la Asociación Cultural A Castalia, llenó los bancos de la nave central para ver a un destacado elenco artístico bajo la dirección de Luis López Aragón.
Participarán la soprano Noive Solar y los instrumentistas Marta Vergara (flauta), Alicia Martínez (clarinete) y Aníbal Mortera (violonchelo). El coro, integrado por diez voces, arrancó los aplausos del público, después de que el compositor y la soprano mostrasen su intención de llevar esta actuación a otras catedrales de España.
