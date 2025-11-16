A por los 25 años de folklore en la calle

«Llevamos más de veinte años caleyando por Oviedo, en nada llegaremos a los 25 así que habrá que hacer algo bien guapo». Toda una declaración de intenciones de Silvia Suárez, del grupo folklórico Filandón y «speaker» del festival en la plaza de Catedral que puso el broche a la temporada de «Folklore en la calle», todo un clásico en la programación local que anima los fines de semana en el casco viejo y la zona centro aledaña, de marzo a noviembre.

El broche final combinó el desfile por las calles del Antiguo y el festival con la participación coral de la docena de formaciones que durante nueve meses mostraron a propios y extraños las joyas del rico folklore asturiano. Una propuesta que tendrá continuidad porque la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, se encargó de dar por convocado el «Folklore en la calle de 2026» en el discurso de clausura de la temporada. «Cada nota y cada paso nos conectan y nos recuerdan lo que significa ser asturiano», afirmó la edil, que agradeció la labor de los grupos folklóricos de Oviedo «por mantener viva nuestra cultura con vuestro esfuerzo y compromiso», así como el apoyo del público «cada fin de semana».

Gaitas, tambores y pandereteras animaron el desfile que arrancó poco antes de las doce y media de la jornada dominical de la plaza del Ayuntamiento. Una marcha que abrió la banda de gaitas del Centro Asturiano y en la que participaron la asociación de baile y folklore tradicional Filandón; La Inmaculada de Pumarín; Media Legua; Hedra; el grupo Trasgu; La Xordia; el grupo de baile del Centro Asturiano, la agrupación Xuno de San Claudio, la banda de gaitas El Carbayón y también los grupos de baile tradicional Xeitu y Fitoria. Este particular ejército de fuelle, viento y percusión iba a paso tan vivo que se plantó en menos de un cuarto de hora en la plaza de Alfonso II el Casto, donde iba a tener lugar la actuación final.

Hasta el buen tiempo se sumó en las horas centrales dominicales para realzar al broche de un programa que cuenta con el placet del público, vista la concurrencia que siguió, primero el desfile por las calles Jesus, Pozos, plaza de Riego, Ramón y Cajal, plaza Porlier, donde estaba el amagüestu de la Balesquida con la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» haciendo los honores, y Eusebio González Abascal antes de confluir frente a la Catedral, y luego el festival con las actuaciones. Hubo de todo, xotas del suroccidente, de Tormaleo y hasta de Babia (León), neños y neñas en parejas de baile y a la pandereta. «Hay canterina, tienen mucho niño», destacaban desde el público, que a cientos poblaba la plaza catedralicia, donde no faltó la veterana Cuqui Ormazábal, fundadora del grupo Trasgu de San Lázaro, que cantó el himno de Asturias con todo el sentimiento. «Como nos presta que estés, el año que viene otra vez aquí Cuqui», proclamó Silvia Suárez.