El amagüestu más mundial está en Oviedo: La Balesquida reparte castañas a chinos y estadounidenses
"Hay un ambiente muy bueno, volveremos", dicen los debutantes en una cita que repartió 800 kilos de castañas y otros tantos litros de sidra dulce
«Hay que proteger la tradición», fue la frase más repetida este domingo en Porlier durante la celebración del amagüestu de la Sociedad Protectora de La Balesquida, que volvió a la emblemática plaza tras un año de exilio forzoso por la peatonalización de Mendizábal y lo hizo por la puerta grande. A la masiva respuesta de los 3.800 socios fieles se sumó la incorporación de unos inesperados fichajes: tres estudiantes estadounidenses y una familia china.
Quincy Lea, Clevelan Wright y Kadin Mitchell conformaron la embajada de los Estados Unidos en una celebración que repartió 800 kilos de castañas y otros tantos litros de sidra dulce. «Viva Asturias, están muy buenas», proclamó el segundo, mientras el primero explicaba que llevan tres meses en la capital asturiana «aprendiendo español» y, ya de paso, disfrutando de las costumbres locales. «Toy fartucu», dijo Wright con acento americano.
Unos minutos antes se pasaron por la carpa instalada en Porlier unos inesperados invitados. «Estamos sorprendidos porque vinieron a darse de alta seis miembros de una familia de origen chino», indicó con satisfacción José Antonio Alonso, presidente de la Sociedad, tras brindar con miembros de su directiva y una amplia representación de la corporación municipal, tanto del gobierno como de los grupos de la oposición.
Alonso agradeció que el tiempo respetase y animó a darse de alta como miembro del colectivo que cada año se encarga de organizar los actos del Martes de Campo. «Es muy sencillo y solo son 15 euros al año», explicó, instando a pasarse por las oficinas o la página web oficial de la asociación.
Entre las altas figuraron también el matrimonio formado por Arturo Bercianos y Loli Nieda. «Hay un ambiente muy bueno, volveremos», coincidió la pareja que debutó en el amagüestu, a pesar de llevar medio siglo viviendo en Oviedo.
Tampoco faltaron familias jóvenes que pusieron su granito de arena. «Hay que dar relevo, la tradición lo merece», comentó Sandra González en plena degustación de castañas con su hija, María Moreno, una balesquida ya veterana pese a su corta edad.
