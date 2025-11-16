Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama

Drama en la zona rural ovetense. Un joven de 35 años ingresó a media tarde de este domingo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en estado muy grave, a consecuencia de las heridas que sufrió tras recibir el impacto de una rama. El hombre estaba con un tío cortando un árbol con motosierra en una finca familiar en Villamiana cuando, de repente, una rama salió despedida y le pegó un fuerte golpe en el cuello. El impacto le causó una fuerte herromagia que le hizo entrar en parada cardiorrespiratoria.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso en torno a las cinco y cuarto de la tarde. En la llamada se alertaba de que el herido estaba perdiendo abundante sangre, lo que llevó a desplazar una UVI Móvil hasta la zona, a la que también llegaron varias patrullas de la Policía Local de Oviedo.

Sanitarios y agentes se encontraron al joven tendido en el suelo de una finca situada a unos 200 metros de distancia de la casa familiar. En el lugar estaban también el tío y la madre del herido. El personal de la ambulancia certificó que el varón había entrado en parada cardiorrespiratoria y tras mucho esfuerzo consiguieron estabilizarle, meterlo en la UVI móvil y llevarlo al HUCA, donde se encontraba ingresado al cierre de esta edición con un pronóstico «muy grave», según fuentes próximas al caso.

Los allegados del herido explicaron a los agentes policiales que el accidente se produjo en un visto y no visto. «La rama salió de manera incontrolada», relató el familiar del trasladado al hospital a los policías. El varón ni siquiera tuvo tiempo a reaccionar. La rama le pegó en una zona muy sensible del cuello y empezó a perder abundante sangre. A pesar de que la primera patrulla llegó tres minutos después de la llamada al lugar de los hechos, los sanitarios tardaron un poco más en llegar y estabilizar al paciente.

El suceso generó una gran intranquilidad en Villamiana, un pueblo de poco más de 300 habitantes, en el que los residentes de las zonas más alejadas del lugar del accidente veían con intriga pasar coches policiales y sanitarios por los caminos. «Vimos mucho movimiento, pero no éramos conscientes de lo que estaba pasando», explica un vecino.

En la localidad, situada a medio camino entre el barrio ovetense de La Tenderina y la localidad de Faro, famosa por su cerámica, los pocos que se enteraron de lo ocurrido vivieron la tarde de este domingo con el corazón en un puño. «Es buena gente y muy trabajador, esperemos que pueda recuperarse», suspiraba un habitante de Villamiana al que la llegada de los coches patrulla y la ambulancia le pilló en plena caminata. n