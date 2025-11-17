El AMPA del Colegio de Educación Especial Latores manifiesta su "profundo hartazgo" por el mal estado de las instalaciones del centro

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Especial Latores manifestó su descontento con las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del centro en el presente. "Con el cambio de consejera decidimos dar un tiempo prudencial, entendiendo que necesitaría unos meses para adaptarse a su nuevo puesto. Sin embargo, tras este periodo seguimos exactamente en la misma situación", apuntó la asociación.

El Colegio de Latores presenta una serie de deficiencias estructurales y de seguridad que afectan directamente al bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa. Entre los problemas más visibles destacan los elementos exteriores deteriorados, como los toldos en mal estado, que ya han demostrado ser peligrosos con episodios recientes de fuerte viento. A esto se suma la ausencia de pintura y mantenimiento en las aulas y zonas comunes, una rampa aun sin finalizar y diversas limitaciones de seguridad que dificultan el día a día del centro.

Además, un informe técnico ha confirmado la falta de sistemas adecuados de alarma y detección de incendios, así como vías de evacuación que no cumplen la normativa, lo que constituye un riesgo grave y conocido que la Administración no puede seguir ignorando. A estas carencias se añade un problema que afecta directamente a las familias: la inexistencia de un aparcamiento adecuado. Esta situación genera diariamente dificultades de acceso, inseguridad en los momentos de entrada y salida y mayores riesgos para los niños y niñas que acuden al centro.

"Ni en verano ni en los meses posteriores se han llevado a cabo estas actuaciones, pese a ser prioritarias para garantizar la seguridad y la salud de nuestros hijos e hijas, así como de los docentes y personal del colegio", denunció el AMPA. "El nuevo colegio, aun siendo una necesidad urgente e histórica, no estará finalizado hasta dentro de dos años, por lo que es imprescindible actuar ya en el edificio actual para garantizar condiciones dignas y seguras. Vamos a seguir luchando hasta conseguirlo", concluyen.