Arranca la semana grande del Conservatorio Superior de Música en Oviedo: "Las personas con talento sufren una transformación cuando se sube al escenario"

Los alumnos del IES Doctor Fleming y del IES Aramo llegaban a las puertas del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner empapados por las fuertes lluvias que cayeron durante toda la mañana en Oviedo; no obstante, las condiciones climatológicas no les quitaron las ganas de disfrutar del espectáculo musical. "Es una oportunidad inmejorable para que todos los chavales vean en directo cómo funciona el día a día del conservatorio y la dinámica de un concierto", comentó Arturo Gómez, profesor de música en el Aramo.

Disfrutaron de "Conexión Directa", un concierto en el que se resume la evolución musical desde el siglo XVIII. Este espectáculo forma parte de la programación que organiza el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias para celebrar su gran semana cultural en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. "El objetivo es hacer llegar la música que nosotros trabajamos aquí al público joven. Los profesores nos comentan que, aunque Oviedo es una ciudad muy musical, hay muchos niños que nunca han visto un concierto en directo", comentó Paula Raposo, organizadora y responsable de Promoción Artística de la entidad.

Los alumnos del IES Doctor Fleming llegaron los primeros, esperaban al arranque de la actuación hablando y observando todos los detalles del salón de actos del conservatorio. La expedición del Aramo llegó unos minutos antes del inicio de la actuación. El profesorado destacó positivamente la realización de este tipo de eventos para "reforzar lo aprendido en clase" y también hicieron hincapié en la importancia que tiene que los intérpretes sean gente joven, cercana a la edad de los asistentes.

La otra cara del espectáculo

Los grandes protagonistas de esta semana de actuaciones en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner son sus alumnos. Después de meses de estudio, es una forma de entrar en contacto con las actuaciones y con el público. Todos ellos comparten un sentimiento de nerviosismo antes de salir al escenario que los profesores de música creen que es positivo porque "si no hay nerviosismo y autoexigencia, no merece la pena que se dediquen a este mundo".

"Nos ayuda mucho tocar delante de gente, cuanta más, mejor. Al final es un bagaje personal que nos llevamos nosotros, si además sirve para acercar la música a los niños de los diferentes centros escolares de Oviedo, nos parece perfecto", dijo el clarinetista Adrián Villa, minutos antes de salir al escenario. "Lo más complicado es aguantar los nervios, a base de actuar delante de mucha gente, se te va quitando con la experiencia", añadió, reflexionando sobre las dificultades de las actuaciones en directo.

El guitarrista Antón Martínez y la soprano Noive Solar son las dos caras de una misma moneda. Los dos estudian en el conservatorio ovetense, pero afrontan las actuaciones de forma muy diferente. Antón asegura que le resulta "complicado" actuar delante de público y confiesa que no mira a los asistentes para no desconcentrarse. Sin embargo, Noive, una de las voces más destacadas por los profesores del centro, no siente nerviosismo cuando se enfrenta a una actuación con la platea llena y reconoce que, para ella, cantar delante de mucha gente es un "disfrute".

"La disciplina diaria es lo más importante. Las personas con talento tienen los nervios previos que deben tener, pero, cuando se suben al escenario, se produce una transformación absoluta en la que no pesa nada y todo lo que llevan dentro sale adelante", aseguró Begoña García-Tamargo, profesora del conservatorio. "Aquí actúan delante de gente que no les va a juzgar la ejecución musical de las partituras, es la parte más pura de disfrute del espectáculo", apuntó Alfonso Molla, maestro de tuba.

El show continuará durante toda la semana.

Los actos para conmemorar la gran Semana Cultural del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner seguirán durante toda la semana. Otros centros educativos de la ciudad visitarán el edificio para seguir disfrutando del talento de los aprendices y también se realizarán actuaciones en el hall del edificio para todas aquellas personas que se quieran acercar. Las condiciones meteorológicas crean incertidumbre, pero desde la organización esperan que todo salga bien.

"El jueves es el único día que no tenemos invitados, la idea era salir a la calle a actuar. Dan seis grados y lluvias, así que no sabemos si se podrá hacer", confesó apenada Paula Raposo. "No sabría con qué parte de la oferta musical quedarme. Tenemos todo tipo de instrumentos y grandes intérpretes, te diría que lo mejor de este certamen es la variedad que ofrecemos", concluyó, invitando a todo el mundo a visitar el conservatorio durante estos días tan especiales.