Detenido un hombre de 30 años por agredir sexualmente a una mujer en la cima del Naranco, en Oviedo

Posible nuevo caso de violencia sexual en Oviedo. La Policía Local detuvo el domingo a un hombre de 30 años acusado de agredir sexualmente y golpear a una mujer en las inmediaciones del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en la cima del Monte Naranco. El arresto, que se produjo in situ, se produjo tras la llamada de un testigo que, mientras hacía deporte por la zona, presenció lo que describió como una “fuerte discusión” entre un hombre y una mujer detrás del emblemático mirador ovetense.

La llamada de aviso se recibió a las 8.29 horas, momento en el que varias patrullas de la Policía Local se desplazaron al lugar. Al llegar, los agentes encontraron a tres personas: el testigo que había dado la voz de alarma y la pareja protagonista de la disputa. Según explican fuentes del operativo, la mujer se encontraba en un “estado de gran nerviosismo”, llorando y pidiendo ayuda nada más ver a los agentes.

La víctima relató entonces a la Policía que había conocido al detenido esa misma noche, en un bar de copas de la calle Altamirano, en el Antiguo de Oviedo. Tras coincidir en el local, ambos salieron a la calle y la mujer, que reside en Gijón y se encontraba sola en ese momento, buscaba transporte para regresar a su domicilio. Fue entonces cuando el hombre se ofreció a llevarla en coche, una propuesta que ella aceptó pensando que se dirigían directamente hacia la ciudad gijonesa, donde viven también sus tres hijos.

Sin embargo, el trayecto no transcurrió en la dirección prevista. Según su testimonio, el conductor abandonó la ruta lógica hacia Gijón y la llevó a lo alto del Naranco. Allí, siempre según la versión de la víctima, el hombre comenzó a realizarle tocamientos con clara intención sexual. Ella se negó de manera tajante, lo que dio inicio a una acalorada discusión. En un momento dado ella salió del coche e inició una marcha a pie hacia la ciudad, pero él la siguió y, según afirmó, le propinó bofetones y la empujó, provocando que cayera al suelo.

El detenido ofreció una versión completamente distinta de los hechos. Aseguró a los agentes que ambos habían subido al monte “a hablar” tras conocerse en Altamirano y que en un momento determinado ella “se enfadó y cayó” debido a los tacones que llevaba, negando cualquier agresión. Ante la contradicción evidente entre ambos relatos y el estado emocional de la mujer, los policías procedieron a la detención inmediata del sospechoso, que fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil para la toma de declaración. El vehículo fue custodiado por una patrulla.

La víctima fue trasladada en un coche camuflado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), acompañada por una agente de la Unidad de Policía Judicial. Allí se le realizó una exploración médica que confirmó diversas lesiones en la cara, la rodilla derecha y la pierna, compatibles con una caída y golpes recientes. Según fuentes del caso, la mujer explicó que no hubo consumación de la agresión sexual, aunque sí existieron tocamientos y violencia física. Recibió el alta poco antes de la una de la tarde y fue trasladada al cuartel de la Guardia Civil.

Esta mañana, el detenido permanecía bajo custodia a la espera de pasar a disposición del juzgado de guardia de Oviedo.