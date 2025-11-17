El detenido por el incendio que arrasó el monte Naranco de Oviedo en 2023 acepta ocho años de cárcel y una multa de 1.920 euros

El vecino de Llanera acusado de provocar el incendio que arrasó 99 hectáreas en el Naranco en 2023 ha reconocido los hechos esta mañana en la Audiencia Provincial de Oviedo y aceptado una pena ocho años de cárcel después de que la fiscalía solitase trece años de prisión, la mayor condena pedida nunca en Asturias por un delito forestal.

El condenado también ha aceptado una multa de ocho meses a ocho euros diarios, tratamiento de drogas cinaod años depues de la condena e indemnizaciones de 60.000 euros ya cuantificadas más otras pendientes de cuantificar.

El acusado, de 44 años en el momento de los hechos, permanece en prisión preventiva desde febrero de 2024. El ministerio público sostiene que, durante la madrugada del 31 de marzo de 2023, el procesado condujo una furgoneta Renault Traffic alquilada hasta las inmediaciones del restaurante Buenos Aires, en el Naranco. Allí, «con la intención de provocar un incendio», habría prendido fuego a la maleza en dos puntos distintos junto a la carretera. Las condiciones meteorológicas de esa noche, con riesgo extremo (nivel 5), facilitaron la rápida propagación de las llamas, que arrasaron 99 hectáreas: la mitad ocupadas por eucaliptos, un 10% por especies autóctonas como roble o castaño y el resto por monte bajo.

El incendio obligó a evacuar a numerosos vecinos de Constante, Casares, Arneo, Fitoria de Arriba y Toleo, ante el peligro real para su vida e integridad física. Las llamas destruyeron construcciones rurales, cierres, cobertizos, animales domésticos y materiales agrícolas, afectando a más de sesenta propiedades, entre ellas algunas pertenecientes al Ayuntamiento y al Arzobispado de Oviedo.

Poco después, hacia las 2.30 horas, el acusado habría iniciado otro fuego en Andorcio (Llanera), que afectó a 8,6 hectáreas y generó daños valorados en más de 4.000 euros.