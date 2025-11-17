Dolor escrotal agudo: cuándo acudir de inmediato al urólogo
El escroto agudo, explica el urólogo asturiano Alberto Sánchez Trilla, es el compendio de cuadros clínicos caracterizados por la aparición brusca de dolor a nivel escrotal. Se trata de una urgencia médica, ya que se debe identificar si se trata de una torsión testicular, que puede causar daño testicular irreversible por isquemia si no se actúa de manera inmediata.
Torsión testicular.
Puede aparecer a cualquier edad, aunque hay un pico en la adolescencia. Puede tener relación con traumatismos, frío, ejercicio físico o sexo. Según indica Sánchez Trilla, se caracteriza por un dolor brusco e intenso en el testículo afectado, con enrojecimiento y tumefacción, sin fiebre ni síndrome miccional. La eco-Doppler es esencial y el tratamiento quirúrgico urgente resulta fundamental para salvar la funcionalidad del testículo.
Torsión de hidátides.
En palabras del urólogo asturiano, es muy similar a la anterior, aunque más leve. No es una urgencia quirúrgica, pero vuelve a ser esencial la realización de una eco-Doppler.
Orquitis y orquiepididimitis.
En menores de 35 años suele deberse a enfermedades de transmisión sexual, y en mayores, a infecciones urinarias u obstrucción. Clínicamente se caracteriza por inflamación del testículo afectado, dolor que puede irradiarse al abdomen o la ingle, fiebre y síndrome miccional o secreción uretral.
Traumatismo escrotal.
Cursa con dolor, tumefacción y posible hematoma o hematocele. La ecografía informa sobre la integridad testicular y de los anejos.
Hidrocele y quiste de cordón.
Son el acúmulo de líquido entre las capas albugínea y vaginal, sin signos inflamatorios asociados. Requieren ecografía no urgente.
Varicocele.
Consiste en la dilatación del lecho venoso testicular, sobre todo en el lado izquierdo. A la exploración se aprecia una masa arrosariada en el polo superior del escroto. La ecografía no es urgente.
Tumor testicular.
Se presenta como un nódulo duro, fijo y de superficie irregular, generalmente indoloro. "El diagnóstico", precisa Sánchez Trilla, "se realiza con una ecografía preferente".
