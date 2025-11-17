IU propone crear el «Gran Parque Público del Este» en Oviedo
Tendría una extensión de cuarenta hectáreas y sería el primer gran espacio natural de la zona
El grupo municipal de IU–Convocatoria por Oviedo propone la creación del «Gran Parque Público del Este». Esta gran zona verde tendría una extensión total de cuarenta hectáreas y supondría el primer espacio natural de estas características en la zona Este de la ciudad de Oviedo, que, hasta ahora, no tiene ningún área de este tipo.
El objetivo de este ambicioso proyecto propuesto por Izquierda Unida es desbloquear el desarrollo urbanístico y residencial de esta zona de Oviedo. Además, también sería un avance significativo que contribuiría a mejorar la calidad de vida y la reactivación económica y social de los barrios del este de la capital del Principado de Asturias.
Para poder sacar adelante esta propuesta es fundamental retomar antes de final de año la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo. También es importante agilizar las demoliciones y la recuperación de varias parcelas. La Tenderina y Mercadín sería los límites de esta gran zona verde por un lado. El trazado de la variante de la Autovía cerraría el nuevo espacio por el otro costado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- La historia del gaitero «más real de Asturias», que fue «un poco apache» en el Oviedo setentero
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista