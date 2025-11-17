IU propone crear el «Gran Parque Público del Este» en Oviedo

El grupo municipal de IU–Convocatoria por Oviedo propone la creación del «Gran Parque Público del Este». Esta gran zona verde tendría una extensión total de cuarenta hectáreas y supondría el primer espacio natural de estas características en la zona Este de la ciudad de Oviedo, que, hasta ahora, no tiene ningún área de este tipo.

El objetivo de este ambicioso proyecto propuesto por Izquierda Unida es desbloquear el desarrollo urbanístico y residencial de esta zona de Oviedo. Además, también sería un avance significativo que contribuiría a mejorar la calidad de vida y la reactivación económica y social de los barrios del este de la capital del Principado de Asturias.

Para poder sacar adelante esta propuesta es fundamental retomar antes de final de año la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo. También es importante agilizar las demoliciones y la recuperación de varias parcelas. La Tenderina y Mercadín sería los límites de esta gran zona verde por un lado. El trazado de la variante de la Autovía cerraría el nuevo espacio por el otro costado.