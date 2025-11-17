Manuel Vilas habla sobre vida y literatura en la Cátedra Alarcos

La Cátedra Alarcos de la Universidad de Oviedo retoma su actividad esta semana con un invitado que ocupa, hoy por hoy, uno de los lugares más respetados de la literatura contemporánea en español, el poeta y novelista Manuel Vilas.

Manuel Vilas (Barbastro, 1962) consolidó su trayectoria hace siete años con "Ordesa", que fue considerado por buena parte de la crítica como uno de los mejores libros de aquel 2018. Antes, Vilas había desarrollado una fructífera trayectoria poética, recogida, precisamente, en el volumen de su poesía completa que abarca de 1980 a 2018. A la poesía acaba de regresar con "Ciudades en venta" (Visor), aunque de lo que hablará este jueves en Oviedo será de "La literatura y la vida". Presentado por la profesora Carmen Alfonso, la conferencia de Vilas se ceñebra el jueves 20 de noviembre a las 19.30 horas en el Edificio histórico de la Universidad (calle San Francisco). El acceso es libre hasta completar el aforo.