El PSOE presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto de Oviedo

El grupo municipal socialista presentó este jueves una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos municipales para 2026, reclamando su devolución al Gobierno local por considerar que se trata de unas cuentas «irreales, ajenas al presente y ciegas al futuro del municipio». Así lo expusieron el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, y el edil Jorge García Monsalve, quienes denunciaron la «nula voluntad de diálogo» de Alfredo Canteli.

Llaneza recordó que el PSOE «tendió la mano desde el primer momento» para abrir una negociación «sincera y real», pero lamentó que la respuesta del Gobierno municipal fuese «el desprecio total y absoluto». «Ni se nos llamó. Un gesto que demuestra el talante democrático de Canteli», criticó, antes de subrayar que la ausencia de contactos impide plantear mejoras parciales y obliga a recurrir a la enmienda global.

Monsalve desgranó las tres premisas que sustentan la enmienda socialista. La primera es, según dijo, «la absoluta irrealidad» de unas cuentas que «inflan» los ingresos y los gastos previstos programados. «Son números muy poco realistas y alejados de las necesidades actuales», afirmó.

La segunda premisa es que el presupuesto «no responde a las necesidades del presente». El concejal incidió en la crisis de acceso a la vivienda, que considera desatendida por el Ejecutivo local. «No hay ni un programa propio en esta materia. Solo una partida para pagar los sueldos de la oficina de vivienda, el 0,0006% del presupuesto», reprochó.

La tercera premisa sostiene que el proyecto presupuestario «renuncia al futuro de Oviedo», al dejar sin respaldo económico los grandes proyectos comprometidos por el alcalde. Para los socialistas, se trata de un documento «vacío y sin ambición».

El Ayuntamiento mantiene la tramitación y el próximo viernes a las 9.00 horas celebrará un pleno extraordinario para votar la aprobación inicial de unas cuentas que ascienden a 294 millones de euros, y se valorarán las enmiendas.