"Las sociedades holding no son para todos los empresarios"

Kike Alonso, asesor fiscal, CEO del grupo de asesorías Alonso Ruisán- chez Asesores ycreador deconteni- do —se trata de uno de los fiscalistas más seguidos en toda España en re- des sociales, enlas quecuenta con más de 70 mil seguidores entre Insta- gram,Tiktok y Youtube(su perfil es @kikealonsoruisanchez)—, expone su visión acerca de un tema muy de mo- da actualmente: las sociedades Hol- ding y su casuística fiscal. El experto advierte de las trampas ocultastras estas sociedades y su creación fuera de motivoseconómicos válidos que puedan generar importantes contin- genciastributarias.

― En los últimos años se oye hablar mucho de este tipo de sociedades, ¿qué es exactamente una sociedad holding?

-Dicho de una manera sencilla, una sociedad holding es una entidad cuya principal actividad consiste en poseer y gestionar participaciones en otras sociedades. Podemos encontrar holdings puros y mixtos. Puros, cuando solamente esta sociedad tiene en su activo acciones o participaciones de otras sociedades. Mixto, cuando además de la tenencia, gestiona su participación en las filiales generando actividad económica. El objetivo de su creación puede ser estratégico, organizativo o fiscal: centralizar la gestión, facilitar la financiación entre las diferentes sociedades que puedan conformar el grupo o bien simplificar una futura sucesión (caso de empresas familiares).

― ¿Qué ventajas fiscales puede ofrecer una sociedad holding en España?

― Las principales ventajas las recoge el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), que regula la exención del 95% sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de participaciones. Esto significa que, cumpliendo ciertos requisitos, los dividendos recibidos de filiales y las ganancias obtenidas por la venta de participaciones de dichas filiales pueden quedar prácticamente exentos de tributación en el Impuesto sobre Sociedades de la matriz (holding).

― ¿Cuáles son esos requisitos que exige el artículo 21 LIS para aplicar la exención?

― Los requisitos principales son tres, explicados de forma sencilla: por un lado, el porcentaje mínimo de participación: la sociedad holding debe poseer al menos el 5 % del capital de la entidad participada; en segundo lugar, el periodo de tenencia: la participación debe haberse mantenido de forma ininterrumpida durante al menos un año; y, por último, en entidades filiales o participadas no residentes, la entidad participada debe estar sujeta y no exenta a un impuesto análogo al Impuesto sobre Sociedades, con un tipo nominal mínimo del 10 % o en su defecto que exista un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información entre España y el país donde radique dicha filial. Estos serían los requisitos de carácter objetivo para la aplicación de la exención del 95% sobre lo anteriormente mencionado.

― ¿Existen limitaciones, excepciones o alguna “trampa” relativa a esta exención?

― Sí, desde mi criterio, la exención del 95% en dividendos y rentas procedentes de la venta de filiales no debería aplicarse si la sociedad holding está meramente interpuesta, no gestiona en absoluto la participación de sus filiales y si la operación de reestructuración (creación del holding) tiene como único o principal objetivo la obtención de ventajas fiscales. Cualquier constitución de sociedad holding no sujeta a motivos económicos válidos puede ser altamente contingente a efectos fiscales. No solamente por la aplicación de los incentivos que anteriormente comentaba, sino por la aplicación del régimen especial de diferimiento en la aportación de participaciones a dicha entidad en el momento de su constitución.

― Desde el punto de vista práctico, ¿cómo se estructura una sociedad holding para cumplir la normativa?

― Normalmente se constituye como una sociedad española (S.L. o S.A.) que, como explicaba anteriormente, posee las participaciones de otras sociedades operativas del grupo. Es fundamental acreditar que la holding tiene medios propios mínimos (dirección, contabilidad, decisiones de gestión) y que no es una mera sociedad interpuesta por razones fiscales. Mucha gente que concierta conmigo consultorías a causa de temas como este llegan con la idea de ahorrarse impuestos y, salvo que me acrediten un sentido razonable, tanto económico como mercantil, para constituir el holding les, les digo que no es posible.

― Finalmente, ¿qué recomendaciones haría a una empresa que se plantea crear una sociedad holding?

― Lo más importante es asesorarse bien. Hoy en día, a través de las redes sociales, hay muchos vendedores de humo que tratan de vender este tipo de estructuras con el único objetivo de facturar sus honorarios y sin contar por supuesto la letra pequeña de todo esto. Planificar y analizar adecuadamente la estructura, cumplir los requisitos del artículo 21 LIS y dotar de sustancia económica real a la holding, entre otras cosas, es absolutamente fundamental. Como colofón a esta entrevista me gustaría decir que las holding no son para todo el mundo, de hecho considero que podrían ser útiles para un porcentaje muy pequeño de los empresarios españoles y, por supuesto, bajo ningún concepto se debe constituir este tipo de sociedades con el único fin de reducir la factura fiscal. Que no os vendan cuentos de color de rosa, que ahí está la trampa.