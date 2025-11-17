Vox exige explicaciones al PP sobre el "absoluto descontrol" del expediente de la pista de atletismo de Ciudad Naranco

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su portavoz Sonsoles Peralta, denunció el "absoluto descontrol" que conlleva todo lo relacionado con el expediente de la pista de atletismo de Prados de la Fuente. "El equipo de gobierno anuncia que las obras comenzarán antes de finalizar 2025, con más de un año y medio de retraso, pero aún quedan cabos sueltos sobre los sobrecostes que esta demora ha supuesto para la empresa adjudicataria, siendo el Ayuntamiento el único responsable de la misma", señaló Peralta.

Señalan que estas pistas de atletismo en Ciudad Naranco eran uno de los "grandes proyectos" del equipo de gobierno; sin embargo, a día de hoy, llevan mucho tiempo de retraso, cambios en el proyecto inicial y problemas con las empresas. "Todo lo que toca este equipo de gobierno acaba siendo una chapuza administrativa que terminarán pagando los ovetenses", denunció Sonsoles Peralta, preocupada por esta situación.

Tras revisar el expediente actualizado a 30 de octubre, Peralta asegura que "faltan documentos claves". No aparece constancia de respuesta al recurso presentado por la empresa adjudicataria el 16 de julio, ni tampoco al escrito que acompañó la entrega del Proyecto Constructivo en septiembre, en el que la compañía advertía de posibles reclamaciones económicas. Además, no figura ninguna justificación técnica que explique el cambio de criterio respecto a la supuesta necesidad de elaborar un Estudio de Detalle.

El grupo conservador defenderá en la próxima comisión que se incorporen al acta todos los documentos que acrediten las decisiones del Ayuntamiento y que el expediente se complete de inmediato. "Si han respondido al recurso, que lo demuestren; si han cambiado de opinión sobre el Estudio de Detalle, que expliquen por qué; y si la empresa va a reclamar daños y perjuicios, que digan claramente cuánto puede costar", concluyó Peralta.