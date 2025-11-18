Así es el ambicioso proyecto para rehabilitar un edificio emblemático de Oviedo: 30 viviendas, un centro polivalente y espacios para talleres

El emblemático edificio de La Malatería, en el barrio ovetense de San Lázaro, encara por fin su futuro después de 15 años de abandono, seguido de debates, propuestas y desencuentros. El proyecto “Dame tira”, obra de un joven equipo de arquitectos asturianos, ha resultado vencedor del concurso Europan 18, una de las citas europeas más prestigiosas para profesionales emergentes del urbanismo. La propuesta, presentada este martes por el la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda al Alcalde, Alfredo Canteli, servirá de base para una intervención largamente esperada y que, según avanzó el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, permitirá convertir el inmueble en al menos 30 viviendas destinadas íntegramente al alquiler asequible, con un centro polivalente y varios espacios para hacer comunidad.

Recreación de cómo quedará el edificio de La Malatería. / LNE

“Tenemos motivos para estar satisfechos”, afirmó el consejero tras su reunión con el regidor carbayón, a quien presentó el diseño galardonado. Zapico insistió en que el proyecto llega tras un proceso de diálogo “sincero y continuado” con el Ayuntamiento y con las asociaciones vecinales implicadas. Ese consenso, recalcó, ha sido clave para desbloquear una intervención que llevaba años en el aire y que exigía conjugar dos criterios: el respeto a un edificio con enorme valor patrimonial y la necesidad de darle un uso social que el barrio y la ciudad reclamaban.

La propuesta ganadora, firmada por los arquitectos Jordi Juanola, María Fernández Herrero, Juan Burgos y Antonio Burgos, integrantes de un estudio con sede en Siero, será ahora la referencia desde la que trabajar de manera conjunta con la Dirección General de Vivienda en la redacción definitiva del proyecto, prevista para el primer semestre de 2026.

Vivienda, servicios y vida comunitaria

Además del uso residencial, una de las grandes apuestas de Dame tira es la creación de un centro polivalente con capacidad para unas 70 personas, concebido como un corazón social para el barrio. Este espacio aspira a convertirse en un punto de encuentro activo, destinado a talleres, reuniones, actividades de cuidados y propuestas de vida comunitaria que aporten dinamismo al entorno. La idea, destacan desde la Consejería, es que La Malatería no solo sea un edificio rehabilitado, sino un lugar vivo y útil, un motor social integrado en la red del barrio.

La presentación del proyecto. / lne

El diseño incorpora también un patio interior que permitirá la entrada abundante de luz natural, una solución pensada para mejorar el confort de las viviendas y dotar al conjunto de una atmósfera más amable. A ello se suma la apuesta por el entorno: se mantendrá la zona verde perimetral, que se transformará en un pequeño parque abierto al vecindario, accesible y pensado como extensión del propio edificio. La intención es que La Malatería vuelva a ser un espacio de referencia, no un volumen aislado, sino una pieza más del paisaje urbano cotidiano.

Zapico evitó poner fecha concreta al inicio de las obras, aunque adelantó que el objetivo es arrancar antes de que finalice la legislatura. El consejero destacó la implicación de la Dirección General de Vivienda y la “magnífica sintonía” con el consistorio ovetense y el tejido asociativo. “Es una buena noticia no solo para el barrio, sino para todo Oviedo”, aseguró.

Competencia europea

La candidatura ovetense fue seleccionada por Europan entre 47 emplazamientos finalistas de doce países, dentro de la temática “La ciudad renacida”. Al emplazamiento concurrieron 25 propuestas de toda Europa, de las cuales seis fueron preseleccionadas. Además de la victoria de Dame tira, el jurado reconoció como finalista “Abrir puertas y ventanas”, del equipo asturiano formado por Carlos Canella Lozano, Sofía Lens Bell, Miguel de la Ossa Peinador y Vania Collazo Pequeño. Hubo también menciones para La materia, Galería jardín vacío y ¡Tun, tun! Abre la muralla.

Europan, creado en 1989, es uno de los escaparates más codiciados por estudios jóvenes. Para Oviedo, la victoria de un equipo asturiano supone un impulso simbólico a la arquitectura local y al potencial de una nueva generación. Con Dame tira, La Malatería se prepara, por fin, para renacer. Y lo hará con un proyecto tejido en casa, útil para el barrio y respaldado por todas las administraciones implicadas.