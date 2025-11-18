Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparatoso accidente en Oviedo: heridos dos viajeros de un autobús urbano a causa de un frenazo

Parte de los usuarios fueron reubicados en otro vehículo mientras los afectados eran atendidos por sanitarios

Los sanitarios atendiendo a los heridos esta mañana junto a la plaza de Castilla.

Los sanitarios atendiendo a los heridos esta mañana junto a la plaza de Castilla.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Aparatoso accidente de circulación en las inmediaciones de uno de los puntos más transitados de Oviedo. Un hombre de y una mujer de avanzada edad resultaron heridos leves esta mañana después de que el autobús urbano de la línea C2, que une Lugones con las Facultades del Cristo, tuviera que dar un frenazo de emergencia para evitar colisicionar con otro vehículo.

La maniobra tuvo lugar en la entrada a la plaza de Castilla desde la calle Calvo Sotelo y provocó que una luna interna se rompiera por el impacto de uno de los usuarios. "Llevamos un susto muy grande", relata una universitaria que viajaba en el autobús y vio como otro usuario del mismo sangraba por la nariz a consecuencia del impacto, mientras que otra mujer de avanzada edad se quejaba de un golpe en la rodilla y aseguraba sufrir mareos.

El conductor llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, los cuales desplazaron a un ambulancia hasta el lugar del frenazo para atender a los heridos. El vehículo fue inmovilizado y la mayor parte de los viajeros o bien se apearon en el lugar del frenazo o cogieron otro autobús para continuar con la marcha.

TEMAS

