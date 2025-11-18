Guillermo Peláez ve "imposible" dar plazos para retomar el derribo del viejo HUCA de Oviedo

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, dejó este martes en el aire cualquier expectativa de conocer plazos concretos para la reanudación de los derribos del viejo HUCA, un proceso enquistado desde el verano y convertido en uno de los principales frentes abiertos del Principado en Oviedo. En una intervención sin grandes novedades en la Junta, Peláez dijo que el reinicio de los trabajos depende de los informes técnicos sobre los daños en el edificio de Los Hongos, que el Principado espera recibir «muy pronto», aunque sin avanzar fechas, lo que llevó al PP a pedir su dimisión por la «eternización» de los planes para recuperar el Cristo.

El consejero insistió en que no existe margen para un cronograma preciso por «imposibilidad técnica» y defendió que el Ejecutivo está trabajando en un «gran acuerdo urbanístico» con el Ayuntamiento y la Seguridad Social, propietaria de parte de los terrenos del antiguo hospital

El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, acusó al Gobierno de Barbón de «desidia absoluta» con el barrio del Cristo-Buenavista y pidió la dimisión inmediata del consejero. «Usted no tiene vergüenza porque miente cada vez que habla. Llevan años tomando el pelo a los ovetenses», soltó, tras enumerar los incumplimientos regionales.

El popular recordó que el Parlamento aprobó dos PNL impulsadas por el PP para encauzar la situación y denunció que el Principado sigue sin presentar ni el cronograma de obras ni el plan especial para el desarrollo de la zona, además de mantener una comisión «vacía y protocolaria». «Todo lo hacen a remolque de la oposición», criticó.

Peláez intentó rebajar la tensión apelando a un debate «constructivo» y afirmó que hay reuniones técnicas mensuales para avanzar en un modelo urbano que reservará parte del suelo para usos universitarios. Asimismo, aseguró que el PP solo busca «montar el show», sin aportar ni una sola propuesta».