IU exige una reacción del Principado ante la falta de personal educativo en las escuelas infantiles de Oviedo

El grupo municipal de IU–Convocatoria por Oviedo manifestó su "profunda preocupación" por la "grave" falta de personal en las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años en la ciudad. La Ley establece que cada unidad educativa debe contar con dos profesionales educativos por aula, pero aseguran que, debido a la de docentes en las bolsas del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo, este requisito no se está cumpliendo.

Recalcan que "no podemos permitir que el sistema educativo de la ciudad siga funcionando con esta grave carencia de personal" y exigen de forma "urgente" que el Principado de Asturias tome las medidas necesarias para garantizar la cobertura de las plazas de educadores en las escuelas infantiles de Oviedo. También señalan que el Ayuntamiento debe presionar al Gobierno Regional para atajar esta crisis con la mayor brevedad posible.

"Es inaceptable que, a pesar de la normativa vigente, las aulas de 0-3 años sigan sin el número de educadores y educadoras necesarios. La educación infantil es la base del futuro de nuestros hijos e hijas, y el Principado tiene la responsabilidad de garantizar que cada niño y cada niña reciba la atención educativa que merece", concluyó la edil de Izquierda Unida en Oviedo, Cristina Pontón, reafirmando la postura de su grupo en la defensa de una educación pública de calidad.