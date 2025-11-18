El mercadillo navideño "más bonito de Asturias" donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música

El mercado navideño de Oviedo, "el más bonito de Asturias", según los vendedores de la última edición y uno de los más concurridos del norte de España, ha vuelto a despertar un gran interés entre artesanos y comerciantes.

El mercado de Navidad de Oviedo, que el pasado año atrajo a más de 400.000 visitantes, contará este invierno con un total de 104 casetas repartidas entre las plazas de Porlier y la Catedral: 45 dedicadas a artesanía, 53 a artículos navideños y regalos, y 2 a alimentación y bebidas y otras 3 para usos municipales. El evento abrirá sus puertas a finales de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado festivo, y permanecerá activo hasta el 6 de enero.

No faltará por el recorrido entre este mercadillo y la parte de ocio en el Campo San francisco los tradicionales puestos de castañas, típicos de esta épioca del año, para hacer más nostálgico y delicioso el paseo navideño por la ciudad. La puesta en funcionamiento será el viernes día 28. El encendido de las luces está previsto para las ocho de la tarde en la calle Uría y contará con un espectáculo itinerante, actuaciones infantiles y la música de un grupo de versiones.

El Campo de San Francisco se volverá a vestir de Navidad. Famos ya tiene diseñadas las actividades para los tres escenarios principales. El paseo del Bombé albergará la exposición "Loca Navidad" con una estética y elementos totalmente renovados a los del año pasado. No faltará la casa de Santa Claus y el Grinch. También habrá noria, tren, tiovivo y la pista de hielo. El paseo de la Herradura volverá a albergar un año más la zona de hostelería con bebidas típicas para estas fechas del año. Además, la Rosaleda acogerá un tobogán y un renovado circuito de hinchables que lucirán una nueva imagen.

La programación cultural tendrá su primera entrega el 23 de diciembre con "Préstame tu Navidad", la obra que se representará a las seis de la tarde en el Filarmónica. El ballet de Kiev traerá dos espectáculos que se dividirán en sendas funciones. El día después de Navidad protagonizarán "La bella durmiente" en el Campoamor, con las entradas ya están agotadas. Al día siguiente representarán dos funciones de "El Cascanueces". Tan solo quedan localidades para la representación de las 16.30 horas; ya están agotadas para las ocho de la tarde.

Además, Oviedo quiere sorpender a todos estas navidas y se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. El Ayuntamiento ultima los preparativos para encender la Navidad con una iluminación "elegante e innovadora" que pondrá el acento en dos zonas de la ciudad recién renovadas: la avenida de Galicia y la plaza de la Cruz Roja. No en vano, el espacio urbano que recibe a quienes llegan a la ciudad desde la autopista acogerá en el gran símbolo de bienvenida navideña. Allí se levantará un árbol luminoso de 20 metros de altura que el Ayuntamiento quiere convertir en el "icono de la Navidad ovetense" y que "será referencia visual para vecinos y visitantes". Un árbol que quiere competir con el famoso Árbol de Navidad del Centro Rockefeller de Nueva York, que tiene una altura de 23,8 metros.