Oviedo abre siete colegios durante las vacaciones de Navidad para ayudar a la conciliación de las familias

El Ayuntamiento de Oviedo, mediante el programa Concilia Oviedo, pone en marcha un nuevo periodo de conciliación durante las vacaciones no lectivas para apoyar a las familias en la compatibilidad de su vida familiar y laboral. El programa contará este año con siete colegios, al igual que el anterior, ofreciendo 470 plazas, incluidas 30 para alumnos con necesidades educativas especiales en el Veneranda Manzano. El periodo de actividades será del 22 al 31 de diciembre y del 2 al 7 de enero, y las inscripciones estarán abiertas del 21 al 29 de noviembre.

Los colegios en los que se va a la actividad son el CP de La Ería, Lorenzo Novo Mier (en el Milán), Fozaneldi, Poeta Ángel González (Corredoria), Parque Infantil, Veneranda Manzano y el colegio Jose Luis Capitán en Colloto. Se habilita un campus específico en el Colegio Veneranda Manzano para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, incluyendo las categorías EBO 2, de 13 a 17 años, y TVA, de 18 a 21 años, de los colegios de educación especial de Oviedo.

El programa, como es habitual, ofrece un completo conjunto de servicios para los participantes, que incluye desayuno, atención temprana y servicio de comedor. Además, los niños y jóvenes podrán disfrutar de un variado programa de actividades lúdico-recreativas y educativas, pensado para estimular su creatividad, favorecer el aprendizaje y garantizar su entretenimiento durante todo el periodo de conciliación.

La inscripción al programa Concilia Oviedo se realizará exclusivamente en un único colegio; en caso de aparecer inscrito en más de uno, la solicitud será anulada. Las plazas se asignarán por orden de inscripción hasta completar el número disponible en cada centro, considerándose finalizada una vez realizado el pago o confirmada la exención correspondiente. Las solicitudes que superen el límite de plazas pasarán a formar parte de una lista de espera.