El PSOE decepcionado por el rechazo del PP a sus enmiendas presupuestarias: "No es el presupuesto que necesita Oviedo"

El grupo municipal socialista de Oviedo, por medio de Carlos Fernández Llaneza y Jorge García Monsalve, manifestó su decepción ante el rechazo del Partido Popular a las enmiendas presupuestarias presentadas por los diferentes grupos. "El presupuesto, como ya hemos advertido, no responde a las necesidades reales de Oviedo. Son unas cuentas que carecen de ambición de futuro y, lo más preocupante, ignoran inversiones vitales para el municipio", denunció Llaneza, a la salida del debate en comisión de Economía.

Los socialistas remarcaron que lo que se va a aprobar este viernes en el Pleno es el "presupuesto de Canteli". "Incluyen unos recortes en servicios sociales de casi 400.000 euros. Las cuentas pasan al Pleno tal cual entraron, sin modificar. Son unos presupuestos elaborados y diseñados por un gobierno de derechas", destacó Llaneza, justo después de mencionar que el gobierno municipal también rechazó las enmiendas de Vox, IU y las de Elena Figaredo, concejala no adscrita.

El nombramiento como Ciudad Europea del Deporte en 2026 no pasó desapercibido y los socialistas volvieron a hacer hincapié en las muchas tareas pendientes en esta materia que siguen sin resolver en el municipio. "Los equipamientos deportivos, polideportivos y otras instalaciones no están a la altura de lo que se pretende; parecen responder más a una idea de marketing que a una apuesta real por mejorar el deporte en nuestra ciudad", remarcó Llaneza.

"Una vez aprobado el viernes, ya no caben modificaciones, salvo excepciones muy concretas. Aquellos que manifiesten que están en un proceso de negociación, estarán negociando otra cosa, pero esto seguro que no", apuntó García Monsalve. "Invito a la ciudadanía a que, una vez publicado en el BOPA, compruebe que no hay ningún tipo de partidas para unas obras que el equipo de gobierno comenta abiertamente que son proyectos estratégicos", concluyó el edil socialista.