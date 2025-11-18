Los Testigos actuarán en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para celebrar la gala benéfica de la Asociación de Hemofilia de Asturias

La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, María Velasco, presentó los actos de la gala benéfica a favor de la Asociación de Hemofilia de Asturias. Le acompañó José Quiñones, presidente de la entidad protagonista, y dos miembros del grupo Los Testigos, que serán los encargados de amenizar la noche con un espectáculo musical que reivindicará la figura del "cantante ibérico de los setenta". "Además de pasar un tiempo de ocio, el acto tiene que servir para sensibilizar a la población sobre las consecuencias de esta enfermedad y para promover la integración de los enfermos hemofílicos", apuntó la edil popular.

El show que eligieron Los Testigos para esta ocasión tan especial se titula "Varón y Dandy". El evento se celebrará el próximo sábado 29 de noviembre a las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe; todo el dinero recaudado con la actuación irá destinado a diferentes proyectos de la Asociación de Hemofilia de Asturias. "Lo que pretendemos con esto es que nuestros niños de Asturias puedan asistir y que ningún menor deje de ir a los campamentos por motivos económicos. Allí, tanto ellos como sus familias pueden comprender mejor en qué consiste la enfermedad y aprender a convivir con ella", explicó Quiñones.

El espectáculo resucitará los himnos de aquellos cantantes ibéricos de "patilla ancha y pelo en pecho" que reinaron en la radio durante las décadas de los setenta y los ochenta. "Hablaremos de esos cantantes románticos cuya forma de entender las relaciones personales quizá hoy, en 2025, sería cuestionada, pero que, nos guste o no, han formado parte de la educación sentimental de muchas generaciones. Sus canciones siguen sonando en todas las radios y televisiones", reflexionó Pelayo Pastor, batería de Los Testigos.