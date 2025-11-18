El Tigre Juan de Oviedo busca nuevo ganador: el certamen recibe 343 trabajos recibidos

"Es el evento cultural más importante del otoño en Oviedo", esas fueron las palabras con las que resumió Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana, la trascendencia del premio Tigre Juan en la comparecencia en la que se anunció el nombre de los finalistas de la 47.ª edición. "El Ayuntamiento ha mostrado durante todos estos años un apoyo al certamen que consolida a Oviedo como una ciudad de referencia en el panorama literario español", destacó el concejal de Cultura, David Álvarez, durante su intervención.

El jurado de esta 47.ª edición estuvo compuesto por Javier G. Rodríguez, Susana D. Tejedor, Azahara Alonso, Rafael Gutiérrez y Millo R. Cueto. Este equipo se encargó de nominar a los mejores relatos de las 343 propuestas que llegaron al concurso, la mayoría de España, pero también hubo participantes de países hispanoamericanos. "Lo cierto es que hay mucho nivel, cada año nos llegan más y mejores propuestas. Es muy interesante ver las ideas que plantean las nuevas generaciones de autores", confesó Susana Tejedor, secretaria del jurado, justo antes de anunciar los finalistas de la presente edición.

En la categoría del 47º Premio Tigre Juan, dedicada a obras narrativas de autores consolidados, los finalistas son “El incidente” de Daniel Jiménez, “El mal de Aira” de Andrés Restrepo, “Aguafiertes” de Jesús del Campo, “El chico que ganaba todos los premios” de Miguel A. González y “Estival” de Guillermo Aguirre.

En el Certamen Joven de Relatos Cortos, categoría B, para participantes de 18 a 30 años, los finalistas son “El olivo” de Antonio Rodríguez López, “El niño que coleccionaba cielos” de José Fco. Carreño Martínez, “El sembrador” de Adrián de la Fuente Ballesteros, “El encuentro” de Pedro Carnota Orviz y “Un golpe de suerte” de Raquel Pardo Tendero.

En la categoría A del mismo certamen, destinada a autores de 12 a 17 años, los finalistas son “Volver a casa” de Lucía Cárdenas Soldán, “Copos de invierno” de Adrián Drudis Vilariño, “La lluvia eterna de Oviedo” de Maroua Bensfia Khiyat, “Madre” de Pablo Hu y “El barco del romántico y el ilustrado” de Pablo Hu.

Los ganadores del Premio “Tigre Juan” y del Certamen Joven reciben una dotación económica diferenciada según la categoría. El Premio “Tigre Juan” cuenta con un premio de 10.000 € para la obra ganadora y 5.000 € para la finalista. En el Certamen Joven de Relatos Cortos, el ganador de cada una de las dos categorías obtiene 500 €, mientras que el finalista recibe 250 €, reconociendo así el talento literario emergente.

La entrega de premios se celebrará el próximo lunes 1 de diciembre a las 19.00 horas en el Salón de Té del Teatro Campoamor. La joven violonchelista Belén Méndez será la encargada de la actuación que se realizará al término del acto y todos los galardonados disfrutarán de una cena en el Hotel Principado de Oviedo. El acceso al evento es completamente abierto al público, pero todos aquellos que quieran acudir deben reservar previamente llamando al 985232500.

Durante el acto, celebrado en la sala de prensa del Ayuntamiento, recordaron con cariño la figura del recientemente fallecido Javier García Rodríguez, miembro del jurado de los premios durante cinco ediciones. "Su pérdida fue inesperada y genera un vacío brutal en el equipo que decide quiénes son los ganadores", recordó Tejedor. También estuvo presente Pablo de Lillo, autor de la imagen de esta edición, que explicó brevemente la idea que buscaba plasmar con un breve relato que hablaba de los signos y mencionaba a grandes autores de la historia de la literatura.