Vox considera que los presupuestos del PP son una "película de ciencia ficción"

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su portavoz Sonsoles Peralta, transmitió a los medios de comunicación las primeras impresiones después del rechazo del Partido Popular, liderado por Alfredo Canteli, a la enmienda que presentaron a los presupuestos municipales. "El equipo de gobierno rechazó nuestra enmienda, ratificaremos esa enmienda de cara al Pleno de este viernes porque consideramos que estos presupuestos son una película de ciencia ficción", remarcó la portavoz de Vox.

A la salida del debate en la comisión de Economía de las enmiendas al proyecto de presupuestos municipales para 2026, Peralta, acompañada por la edil Alejandra Gonzalez Roqué, destacó que se basan en unos ingresos "totalmente inflados" que no se corresponden con la capacidad recaudatoria de la administración local. En lo referido a la ejecución de los proyectos, la portavoz del grupo conservador dejó caer que "los hechos nos dicen que no son capaces de sacarlos adelante".

"Estos presupuestos son la consolidación de la mayor asfixia fiscal que están sufriendo los vecinos de Oviedo. El Partido Popular mantiene el gasto; tenemos 43 millones de euros en transferencias corrientes y un gasto estructural que cada año crece sin que nadie le ponga freno", dijo Peralta. "El equipo de gobierno está trasladando a los ovetenses la responsabilidad y el esfuerzo de mantener una deficiente gestión de los recursos públicos", concluyó.