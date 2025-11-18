Vox se pronuncia sobre la presunta agresión sexual del Naranco

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo condenó la presunta agresión sexual que se produjo el pasado domingo en las inmediaciones del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en la cima del Monte Naranco. "Desde VOX queremos mostrar nuestro absoluto apoyo a la víctima y exigimos que se garantice la seguridad de las mujeres en nuestras calles", aseguró la portavoz del grupo, Sonsoles Peralta.

Remarcan que en Oviedo los delitos contra la libertad sexual se han incrementado con respecto a 2024 en un 33% y, aquellos que no incluyen delitos con penetración, en más de un 66%. "Según los informes del Ministerio del Interior el porcentaje de extranjeros detenidos, en la franja de 18 a 30 años, por delitos contra la libertad sexual asciende hasta el 46,1%. El resto de los partidos niegan la evidencia y afirman proteger a las víctimas, mientras que promueven políticas que provocan una invasión migratoria", señaló Peralta.

“La presunta agresión sexual de un magrebí a una joven en el Naranco, no es un hecho aislado, sino un patrón de conducta que se repite y está corroborado por datos oficiales. Desde VOX Oviedo reiteramos que eludir una realidad no soluciona nada, sino que empeora un problema que se ha visto acrecentado gracias a las políticas de puertas abiertas del gobierno de Pedro Sánchez y el silencio del Partido Popular”, denunció Peralta.