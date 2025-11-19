Actuación estelar en Oviedo: Plácido Domingo volverá 40 años a cantar en la ciudad en esta fecha

Cuarenta años después de su última aparición en los escenarios ovetenses, Plácido Domingo volverá a cantar en la capital asturiana. El Premio Príncipe de Asturias de las Artes protagonizará el próximo 10 de enero, a las 19.30 horas, una Gala extraordinaria en el Auditorio Príncipe Felipe, un acontecimiento cultural de primer nivel que contará con la participación de algunas de las figuras más destacadas de la lírica española.

El veterano artista, cuya relación con Oviedo se remonta a los inicios de su carrera en España, reconoce vivir este regreso con una sensibilidad especial. “Regresar a Oviedo después de tantos años me produce una gran emoción. Esta ciudad ocupa un lugar muy especial en mí y me trae recuerdos memorables de mis inicios. Estoy feliz de volver en este momento de mi vida”, asegura.

La cita reunirá en el escenario a la soprano Sabina Puértolas y al tenor Ismael Jordi, dos voces de referencia en el panorama operístico actual, bajo la batuta del maestro Oliver Díaz, que dirigirá a la Orquesta Oviedo Filarmonía (OFIL). El programa ha sido diseñado expresamente para la velada, con un recorrido por arias emblemáticas, dúos de gran carga emocional y piezas sinfónicas que permitirán lucimiento tanto de los solistas como de la formación orquestal.

El concierto cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura y el patrocinio de Riesco Abogados y Grupo Resnova, en un impulso que, según subrayan desde el Ayuntamiento, vuelve a situar a Oviedo “en el centro del mapa lírico internacional” y reafirma su compromiso con la excelencia artística.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves por los canales habituales: la taquilla del Teatro Campoamor y la web entradas.oviedo.es. Los precios serán de 89 euros para la Butaca de Patio y 79 euros para Anfiteatro.

La expectativa es máxima para un reencuentro que, cuarenta años después, promete convertirse en una de las grandes citas musicales del inicio de 2026 en Asturias.