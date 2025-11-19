La alerta de los Ecologistas sobre el futuro de la movilidad en Oviedo: "Quieren hacer una trampa a todos los vecinos"

"Lo que el Ayuntamiento quiere hacer es una trampa a todos los vecinos para que paguen sí o sí a una serie de empresas por su movilidad". Son palabras de Ignacio Fernández del Páramo miembro de Ecoloxistes n´Aición que ya ha presentado sus alegaciones al Plan de Movilidad. Critican que el documento "no plantea ningún tipo de alternativa, ningún tipo de aparcamiento disuasorio gratuito a las afueras de la ciudad, no incluye mejoras en el transporte público y lo único que establece es que quien quiera moverse por la ciudad, tiene que pagar a una serie de empresas privadas".

El proyecto, concretó, incluye la construcción del aparcamiento del Campillín y la ampliación de La Escandalera. "Lo único que provocan estas obras será la ampliación el número de vehículos que acceder hasta el centro". No será lo único. El Ayuntamiento cerrará con la adjudicataria una serie de acuerdos para que la inversión se "rentabilice durante décadas" y si en el futuro se opta por otra política de movilidad, los ovetenses "tendrán que indemnizarlas como ya pasó con el Calatrava que tuvo que rescatarse porque no era rentable económicamente según los estudios de viabilidad".

También critican que el precio de la zona azul se verá "drásticamente" aumentado y se incrementarán las plazas con zona azul "salvo en una pequeña zona de La Corredoria, Montecerrao, La Florida y Prados de la Fuente". "El resto de zonas de Oviedo pasarán a ser de pago con diferentes modelos de abono por aparcamiento. En definitiva, quien se enriquecerá será la empresa que gestione el ORA y aquellos que no tengan plaza de aparcamiento en su propio edificio, se verán obligados a pagar este peaje".

Su alternativa pasa por "potenciar y apoyar el transporte público" y ganar más espacio para los peatones.