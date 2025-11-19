Alsa, nuevo cofrade de honor de la Hermandad del Cautivo de Oviedo

La Hermandad de Jesús Cautivo nombrará Cofrade de Honor a la empresa Alsa en reconocimiento a su apoyo continuado a las actividades sociales y religiosas de este histórico colectivo de la Semana Santa ovetense. El galardón será recogido por el presidente de la compañía, Jacobo Cosmen, en un acto que tendrá lugar el sábado en el Hotel AC de la Losa, tras la misa prevista dentro del programa de las Fiestas en honor a Cristo Rey que la cofradía celebra estos días.

La eucaristía está fijada para las 13.00 horas en la basílica de San Juan el Real, y, posteriormente, la hermandad prevé iniciar el acto de reconocimiento entre las 14.30 y las 15.00 horas, aunque la entrega formal del nombramiento se realizará en torno a las 16.30 horas. Asistirán alrededor de una treintena de invitados. El secretario de la cofradía, Jorge Cuello, explica que este nombramiento se otorga a personas o instituciones que han realizado aportaciones relevantes a la hermandad.

En el caso de Alsa, el reconocimiento llega por su colaboración desinteresada en una de las iniciativas más significativas del colectivo: la peregrinación anual a Covadonga con reclusos y funcionarios de la cárcel de Asturias. Cada año, la empresa facilita de manera gratuita el autobús que permite a una veintena de internos acudir a la peregrinación, que incluye la subida final a pie, una comida de hermandad y una ofrenda a la Santina. Durante el acto también se impondrán las medallas a una docena de nuevos cofrades, aumentando la familia de una hermandad que supera los 400 miembros.