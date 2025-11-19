Un camión vuelca en una calle de Oviedo y destroza un portal: "Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte"

“Estábamos durmiendo y nos despertó un ruido muy fuerte”. Un camión volcó la pasada noche a la altura del número 35 de la calle Fuertes Acevedo. Los hechos tuvieron lugar a eso de la medianoche cuando los operarios estaban trabajando en la instalación de las luces navideñas y el vehículo, según los testigos, sufrió un fallo mecánico. Acabó volcado entre la acera y la carretera.

Cayeron varios ladrillos de la fachada, el buzón de publicidad y el telefonillo quedaron colgando y parte de la puerta permanecía esta mañana en el suelo con varios cristales rotos. Ya con la luz del día, los vecinos aún no se habían recuperado del susto. El accidente tuvo lugar cuando muchos de ellos ya se encontraban acostados. "Vivo al lado y el ruido fue muy grande", comentó la madre de una familia que reside puerta con puerta con el portal y que destacó que la fortuna provocó que la desgracia no fuese mayor.

Camión volcado en la calle Fuertes Acevedo de Oviedo. / EUROPA PRESS

El accidente obligó a cortar la calle Fuertes Acevedo durante la intervención de los servicios de emergencias. Hasta el lugar de los hechos, se trasladaron los funcionarios Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) para asegurar el portal y descartar daños estructurales. También acudieron los agentes de la Policía Local para desviar el resto del tráfico así como un vehículo con una pluma de la empresa para poder remolcar el camión accidentado. Alrededor de las 1.30 horas, la circulación fue reabierta.