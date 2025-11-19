IU se abstendrá en la aprobación inicial del presupuesto de Oviedo en busca de acuerdos para las cuentas definitivas

IU-Convocatoria por Oviedo no despejará este viernes el camino al gobierno municipal con un voto favorable al presupuesto de 2026. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, adelantó este miércoles que su grupo optará por la abstención en la aprobación inicial de las cuentas, convencido de que “queda mucho pescado que vender” antes de una posición definitiva. Su estrategia pasa por prolongar la negociación “hasta la votación definitiva” de las cuentas, prevista para finales de diciembre.

Llamazares hizo estas declaraciones en un desayuno informativo acompañado por los concejales Cristina Pontón y Alejandro Suárez, un acto en el que desgranó las prioridades que la coalición de izquierdas pretende situar en el centro del debate presupuestario: vivienda, transporte público, cultura y servicios sociales.

El portavoz remarcó que IU quiere consolidar un espacio de diálogo en una Corporación marcada por la mayoría absoluta del PP (14 de 27 ediles) y evitar que Vox “decida en Oviedo”. Entre los avances logrados, destacó la puesta en marcha este año de la primera oficina municipal de vivienda, un paso “muy importante” aunque, según dijo, aún en fase de rodaje.

IU aspira ahora a que el presupuesto recoja compromisos “fuertes” y con recorrido más allá del mandato. En materia de vivienda, reclama la activación de un plan municipal que incluya cesión de terrenos para vivienda pública, así como la regulación de los pisos turísticos, una de las grandes demandas de la coalición. Aunque estas enmiendas no figuran en el documento que llega a votación este viernes, Llamazares confía en que se incorporen “en la negociación final”.

El portavoz admitió que el proyecto ya incorpora algunas de las medidas pactadas en las conversaciones mantenidas con el PP, si bien quedan “aspectos vinculados a las inversiones” por cerrar en las próximas semanas.

La movilidad es uno de los terrenos donde IU mantiene mayores diferencias con el equipo de gobierno. Llamazares insistió en la necesidad de revisar líneas y frecuencias del transporte público con participación vecinal, además de reafirmar la oposición de su grupo al aparcamiento de El Campillín y a la ampliación del de La Escandalera. También volvió a exigir avances en el parque público del Este y en el desarrollo urbanístico de La Vega.

En el capítulo de servicios sociales, el líder de IU destacó que está en marcha un “amplio acuerdo” que, según afirmó, será “un pilar para el futuro de Oviedo”. La coalición valora igualmente los progresos en los proyectos de los centros integrados de Ventanielles y del Cristo-Buenavista, este último previsto en el edificio Calatrava.

Con la abstención del viernes, IU quiere dejar claro que la negociación sigue abierta. La clave, según subrayan desde la coalición, estará en comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar el PP para apuntalar acuerdos estables en vivienda, movilidad y política social antes del dictamen definitivo de diciembre.