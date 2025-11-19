José Avelino Gutiérrez ofrece este miércoles la conferencia “La Asturias de Pelayo” en Oviedo

El ciclo “Encuentros con la Historia del Reino Astur”, organizado por el colectivo Amigos del Reino Astur, celebra este miércoles una nueva sesión dedicada a profundizar en los orígenes del Reino de Asturias. La ponencia llevará por título «La Asturias de Pelayo. Sociedad y territorio a través de la Arqueología».

La charla será impartida por José Avelino Gutiérrez González, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo, quien abordará los avances en el conocimiento arqueológico del territorio astur durante la época de Pelayo.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, situado en la calle Schultz, 5. La entrada es libre hasta completar aforo.

La actividad cuenta con la colaboración del Colegio de Abogados, que en este año conmemora su 250 aniversario, y se enmarca en un programa de divulgación histórica que busca acercar al público general los últimos estudios sobre la etapa fundacional del Reino Astur.