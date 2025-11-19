José Avelino Gutiérrez ofrece este miércoles la conferencia “La Asturias de Pelayo” en Oviedo
El catedrático abordará los avances en el conocimiento arqueológico del territorio astur durante la época del monarca
El ciclo “Encuentros con la Historia del Reino Astur”, organizado por el colectivo Amigos del Reino Astur, celebra este miércoles una nueva sesión dedicada a profundizar en los orígenes del Reino de Asturias. La ponencia llevará por título «La Asturias de Pelayo. Sociedad y territorio a través de la Arqueología».
La charla será impartida por José Avelino Gutiérrez González, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo, quien abordará los avances en el conocimiento arqueológico del territorio astur durante la época de Pelayo.
El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, situado en la calle Schultz, 5. La entrada es libre hasta completar aforo.
La actividad cuenta con la colaboración del Colegio de Abogados, que en este año conmemora su 250 aniversario, y se enmarca en un programa de divulgación histórica que busca acercar al público general los últimos estudios sobre la etapa fundacional del Reino Astur.
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas
- La historia del gaitero «más real de Asturias», que fue «un poco apache» en el Oviedo setentero
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- Detenido un hombre de 30 años por agredir sexualmente a una mujer en la cima del Naranco, en Oviedo