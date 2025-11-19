Aun queda más de un mes y unos días para el día de Navidad, pero las ganas de esta fiesta ya se empiez a anotar en niños adultos. Sobre todo al evr como los oueblos y ciudades comienzan a engalanar sus calles y fachadas para celebrar, entre luces y adornos, unas fechas mágicas.

A la hora de pensar en luces de Navidad, son muchos los que tienen en la mente a Vigo, que de unos ahos a ahora se ha convertido en la "Meca" de la decoración de esta época. La ciudad cuenta con 12 millones de luces led, además de un sinfín de iconos lumínicos y su árbol gigante en Porta do Sol.

Este 2025, Oviedo quiere dejar a vecinos y turistas boquiabiertos con su decoración. El Ayuntamiento ultima los preparativos para encender la Navidad con una iluminación "elegante e innovadora" que pondrá el acento en dos zonas de la ciudad recién renovadas: la avenida de Galicia y la plaza de la Cruz Roja. No en vano, el espacio urbano que recibe a quienes llegan a la ciudad desde la autopista acogerá en el gran símbolo de bienvenida navideña. Allí se levantará un árbol luminoso de 20 metros de altura que el Ayuntamiento quiere convertir en el "icono de la Navidad ovetense" y que "será referencia visual para vecinos y visitantes". Además de las zonas con más actividad comercial y el resto de la ciudad, el Consistorio también decorará con mimo la plaza del Ayuntamiento. Este espacio se transformará en un auténtico cielo estrellado gracias a decenas de bolas plateadas hinchables de distintos tamaños –algunas de hasta dos metros de diámetro– que quedarán suspendidas sobre la plaza, "creando una atmósfera envolvente, luminosa y ligera". Estas esferas se combinarán con estrellas planas y tridimensionales, aportando dinamismo y profundidad al conjunto. En el centro de la plaza se instalará un cono luminoso de 12 metros, que actuará como eje visual y punto focal de la decoración, "reforzando la perspectiva del espacio y convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de la Navidad ovetense".

Varios batallones de operarios se afanan estos días en la instalación de grandes árboles luminosos en puntos como la plaza del Ayuntamiento, la plaza de la Cruz Roja o la Escandalera. El Campo está lleno de figuras luminosas entre las que destaca una gran bellota en el paseo de Los Álamos, mientras que la pista de hielo y las atracciones infantiles del parque comienzan a tomar forma.

Todo ello con el objetivo de llegar a tiempo para el gran acto de encendido previsto para el viernes de la próxima semana, día 28 de noviembre, cuando el Alcalde, Alfredo Canteli, tiene previsto apretar el botón de encendido del amplio despliegue de luz y color sobre un escenario que se instalará en Uría y contará con la actuación de un grupo de versiones.